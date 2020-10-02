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Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi

Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi

Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi

02 Ekim 2020 Cuma 17:46

 Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümü dolayısıyla, POLATLI/Sakarya Köyü’nde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve kurtuluş savaşında kadınlarımızın kahramanlığının anlatıldığı ayrıca Halide Edip Adıvar tarafından yunan mezaliminin araştırılıp, rapor haline getirildiği Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesini gezerek belgesel programı çekerek sizlere sunduk. Biz gazeteciler olarak ziyaret edip www.devrialem.tv olarak ulusal ve bölgeseli tv kanallarına gönderdik.

Link :  https://www.youtube.com/watch?v=WjkdPvtv_XU
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