Sanayi Bakanı ve Orman Bakanı Gebze Bilişim Vadisi’ne Geldi

Gebze Bilişim Vadisi’nde dün önemli bir toplantı ve tören gerçekleşti. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da şu bilgilere yer verildi.

Sanayi Bakanlığı’ndan Açıklama;

“....11 Şubat Perşembe Günü, saat 11.00-12.30 arasında TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü-TOGG Meteorolojik Verilerin Karşılıklı Paylaşımı Protokolü İmza Töreni’ düzenlenecektir. İmza töreni; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa Varank, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Sayın Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su Sayın M. Gürcan Karakaş’ın katılımıyla gerçekleşecektir...”

Bilişim vadisindeki törenle ilgili ayrı bir yazı kaleme alacağım…

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Sanayi Bakanı’na Açık Mektup

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4450&t=makale

Daha önce kaleme aldığım makalenin bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum;

Bir kez daha Kocaeli ve Gebze’ye gelen Sanayi Bakanı’na Kocaeli Sanayi Müzesi kurulması ile ilgili daha önce yazıp burada yayınladığım yazıyı paylaşmak istiyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün Kocaeli’ye geldi ve açıklamalar yaptı. Her fırsatta Kocaeli’ye gelen ve kendi deyimi ile ikinci evim dediği Kocaeli’ye, Sanayi Müzesi kurulması ile ilgili isteğimizi açık mektup halinde kendisine iletmek istiyorum. Gerçekten, Kocaeli’ye Sanayi Müzesi kurulması çok önemli bir hizmet olacak. Daha önce Sanayi Fuarı’nın bulunduğu fuar alanına böyle bir Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması çok önemli hizmet olacak.

Daha önce Kocaelili bakan olan ve ilk Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlarından olan Nihat Ergün ve Fikri Işık’a hem yüzlerine karşı ve hem de gazetemizden yazdığımız Sanayi Tarihi Müzesi ile ilgili yazılardan derlediğimiz bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Devri Alem Belgesel TV Programı olarak hazırladığımız Kocaeli Sanayi Tarihi belgeselimizi hep birlikte bir kere daha izleyelim;

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8xjwlBrvMFY

Sanayi tarihimizde Kocaeli Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e sanayi tarihimizde Kocaeli’nin çok önemli bir yeri var. Osmanlı’da sanayileşme hareketi ilk kez Kocaeli bölgesinde oluştu. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde ilk kâğıt fabrikasının 1700’lü yıllarda Kocaeli’ye bağlı Yalova’da kurulduğu bilinmekte. Osmanlı’nın ilk donanma üssü ve tersane 1300’lü yıllarda Karamürsel’de kuruldu. Yine 1840’larda ilk özel teşebbüs ile kurulan sanayi kuruluşu Gebze’nin Hereke nahiyesindeki kumaş ve dokuma fabrikasıdır. Türkiye’de ilk çimento fabrikası ise yine 1910’lu yıllarda Gebze – Eskihisar ve Darıca Aslan Çimento Fabrikası’dır. Cumhuriyet döneminde Kocaeli bölgesinde hızlı sanayileşme hareketi gerçekleştirilmiş, yine Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt fabrikası 1934 yılında İzmit’te kurulmaya başlanmıştır. Gebze bölgesinde sanayileşme 1950’li yılların sonunda hareketlenmiş günümüze kadar hızla gelişerek devam etmiştir. Bugün Gebze ve Kocaeli bölgesi Türkiye’nin sanayi üssüdür, bilim ve teknoloji merkezidir. Türkiye’nin ilk Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanları da Kocaeli Milletvekillerinden Sayın Nihat Ergün ve Fikri Işık olarak tarihe geçmiştir.

NEDEN SANAYİ MÜZEMİZ YOK?

Tarihi geçmişi bu kadar eski olan Kocaeli ve Gebze bölgesinde sanayi müzesi kurulması ile ilgili yıllardan beri haberler yazmakta ve televizyon belgesel programları hazırlamaktayım. Belgeselci olarak dünyanın birçok bölgesini gezdiğimde birçok ülkede değişik müzeler görmekte, bu müzelerin bir örneğinin ilimiz ve ilçemizde olmamasından üzüntü duymaktayım. Gebze Teknik Üniversitesi ile Gebze Ticaret Odası bu konuda çalışma yapmış ve Sanayi Müzesi kurulması ile ilgili şu bilgileri yazmıştık ancak bu sadece yazılarda kaldı.

“...Sanayi Müzesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile Gebze bölgesinde hayat bulacak. Gebze Sanayi Müzesi’nin kurulması ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bizde gazeteci ve belgeselci olarak projeye katkı sunmaya çalışıyoruz. Gebze Sanayi Tarihi Müzesi ile ilgili gerek Osmanlı arşivlerinde yer alan belgeler, gerekse Gebze basınında 50-60 yıl önce yer alan haber kupürlerini derleyerek geçmişe ışık tutmaya çalışıyorum. Tarihi değere sahip fotoğraflar toplayarak Gebze bölgesinin nasıl sanayileştiğinin arşivini oluşturuyorum. Topladığımız bu arşivleri gerek bir kitap gerekse bir belgesel haline getirerek kubbede hoş seda bırakmak arzusundayım. Keşke bu konuda birçok gazeteci, akademisyen ve araştırmacı çalışmalar yapsa. Maalesef tarih araştırmacılığı ve arşivcilik konusunda çok gerilerdeyiz. Buda geçmişle bağımızı kopartmaktadır. Sadece devlet kurumları değil, özel kuruluşların bile müzeleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda belgesel çekmek üzere gittiğim Kore’de Posco Firmasının müzesini gezdiğimde oldukça etkilendim. Kore Modeli ve Posco’nun başarısı bir araştırma yazısı ve belgesel hazırladım. Bu belgesel oldukça ilgi uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın Basın ve Medya bölümünden emekli olan Ünal Savaş adlı bir izleyicimiz Posco ile Ereğli Demir Çelik Fabrikası arasındaki bağlantıları, Posco’nun nasıl başarılı olduğunu, Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın neden geri kaldığı konusunda birçok önemli bilgi ve belge gönderdi. Ayrıca Kore Modeli ve Posco’nun başarısı belgeselimizi de birçok ilgiliyle Youtube üzerinden paylaştığını bildirdi. İsterseniz Youtube üzerinde yer alan belgeselimizin görüntülerini birlikte, https://www.youtube.com/watch?v=DcLFhg5HIfU adresindeki linkten izleyelim. ‘’

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Kocaeli Sanayi Tarihi Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=8xjwlBrvMFY

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Sanayi Tarihimizde Hereke İpek Halı Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=1T-5sP4XVzk

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Bozüyük Kereste Fabrikası Tarihi Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=RpjeJd7MDs8

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Tarım Orman Bakanının bilgisine

Sanayi Bakanı ile Gebze’ye gelen Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye Gebze ve Kocaeli’de köylerde yaşayan insanlarla, Gebze Sığırlık Merası’nda yaşayan Yörükler, sorunlarının çözmesini istiyor. Köylüler ve Yörüklerle ilgili çektiğim belgeseli Sayın Pakdemirli’nin bilgi ve ilgisine sunuyorum.

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Gebze Sığırlık Merası Yörükleri

https://m.youtube.com/watch?v=MSlfXMTgaik

Şehit Babası Yörüğün Ağıtı

https://m.youtube.com/watch?v=HYTdzYpD7ZQ

Kocaeli Köylüsünün Feryadı

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3267632419914460/

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30 Yıl Önce Dilovası Muallimköy ile ilgili TRT’de yayınlanan belgeselimiz

https://m.youtube.com/watch?v=jbkeaeuXfQE

Dilovası köyleri ile ilgili TGRT Belgesel TV’de yayınlanan belgeselimizden bir bölüm

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1864685903686008/?d=n