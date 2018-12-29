SASAM'dan Kazakistan paneli

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) düzenlediği panelde, Kazakistan’ın BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği döneminde bölgesel ve küresel barışa bulunduğu katkıları ele alındı. Panel, 27 Aralık 2018 tarihinde Türk Ocakları Genel Merkezinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

2017-2018 dönemini kapsayan Kazakistan’ın BM Güvenlik Konseyi üyelik sürecinde bölgesel ve küresel barışa katkılarının ele alındığı panele TBMM Türkiye-Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sn. Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Eski Rektör Yrd. Sn. Feyzullah Budak ve Ahi Evran Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Doç.Dr. Kürşat Zorlu konuşmacı olarak katıldı.





SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan Taş’ın moderatörlüğünü üstlendiği Panel, SASAM Başkanı Süleyman Erdem’in açılış konuşması ile başladı.

Panelin ilk konuşmacısı Şanlıurfa Milletvekili Ali Cevheri Anadolu’nun manevi ve gerçek fatihi Hoca Ahmet Yesevi’yi rüyasında gördüğünü ve bu rüyadan çok etkilendiği için Türkiye-Kazakistan Dostluk Grubunda yer almayı özellikle talep ettiğini söyledi. Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını, bağımsızlık ilanını müteakip 2 saat içinde tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Cevheri, Kazakistan’ın BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilme sürecinde de Türkiye’nin lobi faaliyetlerinin önemli katkısının olduğunu belirtti.

“Rusların Orta Asya coğrafyasını işgal ettikten sonra bölge halklarına Kiril Alfabesini dayatması, tesadüf değildir ve Rusların uyguladığı kültür emperyalizminin önemli bir gstergesidir diyen Ali Cevheri, Kazakistan’ın 18 milyon nüfusunun %70’i Kazaktır ve SSCB’nin Ruslaştırma politikaları, Kazak kimliğini yok etmek üzere iken Nursultan Nazarbayev’in bilge liderliği sayesinde Kazakistan kendi milli ve manevi kimliğini kazanmıştır.” Dedi.

Ali Cevheri konuşmasında “Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözümünde Kazakistan aracılık yapmıştır ve sorunun çözümünde çok ciddi katkı sunmuştur. Kazakistan, Suriye krizinin çözümüne yönelik Astana Sürecini başlatarak Suriye’de barış ortamının sağlanmasına yönelik çok önemli bir katkı sunmuştur.” dedi

Panelin ikinci konuşmacısı Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah BUDAK, sözlerine Polonya kökenli ABD’li siyaset bilimci, devlet adamı ve stratejist Brzezinski’nin “The Grand Chessboard” (Büyük Satranç Tahtası) adlı kitabında Kazakistan için stratejik konumu ve devasa büyüklüğüne atfen “Avrasya’nın kalkanı” tabirinin kullanıldığını ifade ederek başladı. Kazakistan’ın coğrafi büyüklüğünü ifade etmek için de dünyada en küçük 50 devletin topraklarının toplamının ancak Kazakistan topraklarının büyüklüğüne denk geldiğini belirtti.

Panelin üçüncü ve son konuşmacısı Ahi Evran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Zorlu, sözlerine Birleşmiş Milletlerin karar alma mekanizmaları hakkında bilgi vererek başladı. Güvenlik Konseyinde 5 daimi üye ve 10 geçici üye bulunduğunu ve geçici üyelerin sadece idari konularda oy hakları olduğunu belirten Zorlu, Kazakistan’ın geçici üyeliği döneminde Birleşmiş Miletler’in adil olmayan bu sistematiğinin değiştirilmesi için resmi öneri sunduğunu ifade etti.

Panel, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.Dr. Mehmet ÖZ’ün selamlama konuşması ile sona erdi.