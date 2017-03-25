SİNEMADA BU HAFTA !

Otoban
Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend’an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.
Hayat
“Hayat/Life”, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor; bu ekip Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metodları beklenmedik sonuçlar verir, çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir.
Sonsuz Aşk
Çekimleri İstanbul’da başlayıp Cunda’da devam eden Sonsuz Aşk, fragmanında yer alan romantik sahnelerle de dikkat çekti. 24 Mart’ta vizyona girecek olan Sonsuz Aşk filmi, kardeşiyle kurduğu mütevazi düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep (Fahriye Evcen) ve genç yaşta kendini işine adayan Profesör Doktor Can’ın (Murat Yıldırım) ezber bozan aşklarını, karşılarına çıkan engelleri ve başlayan sonsuz aşkı konu ediniyor. Can ve Zeynep’in tüm ezberleri bozan ancak beraberinde aşılması zor engelleri de getiren sonsuz aşkını anlatan, sevginin tüm önyargıları yıkan gücü ve fedakarlık üzerine yürek burkan hikayesiyle “Sonuz Aşk” 24 Mart’ta vizyonda…
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk
Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu? Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, aşkın farklı dönemlerini anlatan bu romantik komedide başrolleri Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.