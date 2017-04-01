SİNEMADA BU HAFTA !

Sarıkamış Çocukları

Sarıkamış Çocukları

Biz Size Döneriz

Biz Size Döneriz

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir? Filmde, işte bunlar gibi, insanlığın yüzyıllardır kendi kendine sorduğu birçok sorunun cevabı aranıyor.



Aşk Uykusu

Aşk Uykusu

Tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatan “Aşk Uykusu” 31 Mart’ta vizyona giriyor. Aşk Uykusu, bir aşk hikayesini anlatıyor. Aldatılan bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışır... Yönetmenliğini Nisan Akman'ın yaptığı filmin senaryosunu ise Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy ve Hande Subaşı yer alıyor.



Umut Bahçesi

The Zookeeper's Wife

Nocturama: Paris Yanıyor

Nocturama: Paris is Happening

Ateş, kaos ve belirsiz bir gelecek… Cannes Film Festivali FIPRESCI ödüllü yönetmen Bertrand Bonello’dan göz alıcı bir macera. Sıradan bir Paris sabahı, hareketli bir gün… Yaşları henüz 20 bile olmayan on genç… Sıra dışı olan tek şey ise sevgilileri ile buluşmak yerine Paris’in dört bir yanına bombalar döşüyor olmaları. Huzur içindeki Paris halkı beklenmedik bir gürültü ile sarsılmıştır. Şehrin bir çok yeri bombalı saldırı sonrası cayır cayır yanmakta ve tüm dünya olan biteni adeta bir gösteriymişçesine izlemektedir. Gençler yakalanacaklarını hiç düşünmeden arkadaşlarının yardımı ile geceyi geçirmek üzere lüks bir alışveriş merkezinde saklanırlar. Hayat, yaşamın değerini bilmeyen bu on genç insana ölümün bedelini gösterecektir.

“Hayat/Life”, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor; bu ekip Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metodları beklenmedik sonuçlar verir, çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir.Can Ulkay ve Mutlu Karadoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Sarıkamış Çocukları, Sarıkamış'ta cepheye doğru bir yolculuğa çıkan Mehmet ve Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Yıl 1915... Mehmet ve Yusuf babalarının Sarıkamış'ta yaşadıkları köyde çeteciler tarafından öldürülmesinden sonra Sarıkamış cephesinde savaşan abilerine ulaşmanın yollarını ararlar. Cepheye, yaşadıkları köyden bir grup mehmetçiğin gideceğini öğrenince mehmetçikle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler.Polonyalı Antonina Żabiński ve eşi Dr. Jan Żabiński sakin bir hayat sürmekte olan bir çifttir. Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi'ni yönetmektedirler. Bahçe Jan'ın sorumluluğunda ve Antonina'nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir. Ancak 1939 yılında ülkelerini Naziler işgal eder. Savaş alanına dönen ülkede hayvanat bahçesinin raporu da artık Hitler'in görevlendirdiği yeni atanan zoolog Lutz Heck'e verilecektir. Żabiński'ler kısa sürede Nazilere karşı çalışan bir diriliş ekibiyle birlikte çalışmaya başlar. İşin ucunda artık Varşova gettosuna dönmüş olan yerde yaşayan binlerce can vardır. Antonina bu süreçte kendi canını büyük bir riske atacaktır... Başrollerini Jessica Chastain, Johan Heldenbergh ve Daniel Brühl'ün üstlendiği gerçek hikayeden uyarlama yapımın yönetmen koltuğunda Niki Caro oturuyor. Film, Diane Ackerman'ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanıyor.