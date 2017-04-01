SİNEMADA BU HAFTA !

Kabuktaki Hayalet
Ghost in the Shell
Dünyaca ünlü bilim kurgu eseri “KABUKTAKİ HAYALET” (GHOST IN THE SHELL), 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz saybörg hibritin hikayesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic’in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıya kalır.
Patron Bebek
The Boss Baby
Bu ailede kimin patron olduğu bellidir. Küçük kardeşinin doğduğu günden beri (Takside ve takım elbiseli), yedi yaşındaki Tim, bu hızlı konuşan ve çanta taşıyan bebeğin bir bela olduğunu biliyordur. Tim, ailesinin sevgisini geri kazanmaya çalışırken giriştiği görevde dünyadaki sevginin dengesini bozabilecek bir planın içinde olduğunu fark eder ve tüm bunların merkezinde olan sırnaşık kardeşinden başkası değildir. Şimdi gerçek birer kardeş gibi bir araya gelmeli bu alçak entrikaya bir son vermeli, ailelerini kurtarmalı ve dünyadaki dengeyi sağlayarak, sevginin sonsuz güç olduğunu kanıtlamalılar.
Hayat
Life
“Hayat/Life”, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor; bu ekip Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metodları beklenmedik sonuçlar verir, çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir.
Sarıkamış Çocukları
Sarıkamış Çocukları
Can Ulkay ve Mutlu Karadoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Sarıkamış Çocukları, Sarıkamış'ta cepheye doğru bir yolculuğa çıkan Mehmet ve Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Yıl 1915... Mehmet ve Yusuf babalarının Sarıkamış'ta yaşadıkları köyde çeteciler tarafından öldürülmesinden sonra Sarıkamış cephesinde savaşan abilerine ulaşmanın yollarını ararlar. Cepheye, yaşadıkları köyden bir grup mehmetçiğin gideceğini öğrenince mehmetçikle beraber yola çıkıp cepheye ulaşmaya karar verirler.
Biz Size Döneriz
Biz Size Döneriz
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir? Filmde, işte bunlar gibi, insanlığın yüzyıllardır kendi kendine sorduğu birçok sorunun cevabı aranıyor.
Aşk Uykusu
Aşk Uykusu
Tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatan “Aşk Uykusu” 31 Mart’ta vizyona giriyor. Aşk Uykusu, bir aşk hikayesini anlatıyor. Aldatılan bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışır... Yönetmenliğini Nisan Akman'ın yaptığı filmin senaryosunu ise Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy ve Hande Subaşı yer alıyor.
Umut Bahçesi
The Zookeeper's Wife
Polonyalı Antonina Żabiński ve eşi Dr. Jan Żabiński sakin bir hayat sürmekte olan bir çifttir. Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi'ni yönetmektedirler. Bahçe Jan'ın sorumluluğunda ve Antonina'nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir. Ancak 1939 yılında ülkelerini Naziler işgal eder. Savaş alanına dönen ülkede hayvanat bahçesinin raporu da artık Hitler'in görevlendirdiği yeni atanan zoolog Lutz Heck'e verilecektir. Żabiński'ler kısa sürede Nazilere karşı çalışan bir diriliş ekibiyle birlikte çalışmaya başlar. İşin ucunda artık Varşova gettosuna dönmüş olan yerde yaşayan binlerce can vardır. Antonina bu süreçte kendi canını büyük bir riske atacaktır... Başrollerini Jessica Chastain, Johan Heldenbergh ve Daniel Brühl'ün üstlendiği gerçek hikayeden uyarlama yapımın yönetmen koltuğunda Niki Caro oturuyor. Film, Diane Ackerman'ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanıyor.
Nocturama: Paris Yanıyor
Nocturama: Paris is Happening
Ateş, kaos ve belirsiz bir gelecek… Cannes Film Festivali FIPRESCI ödüllü yönetmen Bertrand Bonello’dan göz alıcı bir macera. Sıradan bir Paris sabahı, hareketli bir gün… Yaşları henüz 20 bile olmayan on genç… Sıra dışı olan tek şey ise sevgilileri ile buluşmak yerine Paris’in dört bir yanına bombalar döşüyor olmaları. Huzur içindeki Paris halkı beklenmedik bir gürültü ile sarsılmıştır. Şehrin bir çok yeri bombalı saldırı sonrası cayır cayır yanmakta ve tüm dünya olan biteni adeta bir gösteriymişçesine izlemektedir. Gençler yakalanacaklarını hiç düşünmeden arkadaşlarının yardımı ile geceyi geçirmek üzere lüks bir alışveriş merkezinde saklanırlar. Hayat, yaşamın değerini bilmeyen bu on genç insana ölümün bedelini gösterecektir.