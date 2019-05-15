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'Sokağın Enerjisi' Devam Ediyor

Sepaş Enerji, 4 ilde gençleri ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven ile buluşturdu.

'Sokağın Enerjisi' Devam Ediyor

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39

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Sunduğu hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle gençlerle bir araya gelmeye önem veren Sepaş Enerji, düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışması kapsamında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’i faaliyet gösterdiği 4 ilde gençlerle buluşturdu. Kocaeli’nde Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda, Sakarya’da Sakarya Üniversitesi’nde, Bolu’da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce’de Düzce Üniversitesi’nde gerçekleşen söyleşilerde Mustafa Seven, bu yıl teması “Sokağın Enerjisi” olarak belirlenen fotoğraf yarışmasının detaylarını katılımcılarla paylaştı.

2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak.  Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5.000 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da 1.000 TL para ödülü verilecek. 

Yarışma koşullarıyla lgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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