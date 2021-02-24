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Sultan Alparslan'a Vefa Borcumuz Var

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz

Sultan Alparslan'a Vefa Borcumuz Var

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:59

 
Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi 26 Ağustos 1071 tarihinde büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans ordularına karşı kazandığı zaferdir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanlar devletimiz tarafından milli park ilan edildi. Her yıl sayın Cumhurbaşkanının katılımı ile devlet töreni düzenleniyor.
Muşlular Derneği'nden Büyük Hizmet
Gebze'den Malazgirt'e Kardeşlik Köprüsü ile ilgili ayrıntılı bilgi ve Haber Kocaeli Muşlular Derneği'nin internet sitesinden alınabilir.
1071'den 2071'e kültür medeniyet ve zaferler tarihimizde Malazgirt'in önemi ve Malazgirt meydan muharebesi ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği tarafından yapılan kültür çalışmaları ile ilgili Dernek Başkanı Kıyasettin Seçkin gazetemize açıklama yaparak herkesin Malazgirt i ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Gebze ile Muş Malazgirt belediyeleri arasında imzalanan kardeşlik köprüsünden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti
Basın Açıklaması
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