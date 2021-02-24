Sultan Alparslan'a Vefa Borcumuz Var

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi 26 Ağustos 1071 tarihinde büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans ordularına karşı kazandığı zaferdir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanlar devletimiz tarafından milli park ilan edildi. Her yıl sayın Cumhurbaşkanının katılımı ile devlet töreni düzenleniyor.

Muşlular Derneği'nden Büyük Hizmet

Gebze'den Malazgirt'e Kardeşlik Köprüsü ile ilgili ayrıntılı bilgi ve Haber Kocaeli Muşlular Derneği'nin internet sitesinden alınabilir.

1071'den 2071'e kültür medeniyet ve zaferler tarihimizde Malazgirt'in önemi ve Malazgirt meydan muharebesi ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği tarafından yapılan kültür çalışmaları ile ilgili Dernek Başkanı Kıyasettin Seçkin gazetemize açıklama yaparak herkesin Malazgirt i ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Gebze ile Muş Malazgirt belediyeleri arasında imzalanan kardeşlik köprüsünden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti

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