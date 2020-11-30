Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın!

Anadolumuz, güzel Anadolu…Dağlar, ırmaklar, dereler, denizler bize tarihimizi anlatır. Sular vardır, bu sulardan sadece nehirler değil aynı zamanda tarih de akar. Burası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındığın başkenti Giresun’dayız. Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Köyü, Kurugeriş ve Yeşilköy hudutlarındayız. Bulunduğumuz bu tarihi mekan Pangal şelalesi. Bu güzel yerin elimizde muhteşem görüntüleri var. Bu görüntülerle sizlere facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirdik. Sonbaharın güzellikleri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Pangal şelalesi, asırlar öncesi Pangal Dede’nin buralara gelerek ev ve yurt kurduğu yerdi. Pangal Şelalesi tarihimizin ihtişamlı geçmişini de yansıtıyor. Anadolu’nun son bahar esintileri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Burası Karadoğa Vadisi dediğimiz, Ericek Vadisi dediğimiz, Ahılbaba dediğimiz karlı yayla dağlarından gelen suların denize döküldüğü yer. Ancak bu güzelliklerin biraz aşağısı ne yazık ki perişanlıklar içerisinde. Bu güzelim derenin, korunması gereken derenin nasıl vahşice katledildiğine canlı şahitlik yaptık. Zira, buradan akan nazlı derenin hemen aşağısında maalesef çakıl ve kum ocakları bu muazzam dereyi yok ediyorlar. Bu acı görüntülerle sizleri baş başarı bırakıp yetkililere sesleniyoruz. Bu güzellikler korunsun, bu değerlere sahip çıkılsın. Bu değerler çocuklarımızdan, geçmişimizden emanet aldığımız en güzel değerler.