Tarsus'tan Silifke'ye Belgesel Tadında Mersin'de Devri Alem

TGF başkanlar konseyi toplantısı ile Türk dünyası gazeteciler federasyonu yönetim kurulu ile Belgesel film festivali basın toplantılarına katılmak için gittiğimiz Osmaniye'den dönerken Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerindeki tarihi antik kentleri Devri Alem belgesel kameralarına kayıt ederek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Tarsus'la ilgili birçok bilgiyi burada daha önce sizlerle paylaştım bugün Erdemli ve Silifke arasındaki Antik kentler Roma,Bizans İslam medeniyeti, Kılikya , Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait eser ve izlerin bulunduğu bölge ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Portakal ve limon bahçeleri ile kaplı Erdemli'den geçerek tarihi Kanlı divaneye gidiyoruz

Akdeniz'e hakim birçok tarihi eserin bulunduğu yerle ilgili daha önce bu antik kentteki köyde yaşamış müze yetkilisinden bilgi alıyoruz köyün mezarlığı antik kentin içinde mağara kiliseler insanı etkiliyor kendimizi binlerce yıllık tarihin içinde buluyoruz

Cennet ve Cehennem mağaralarının bulunduğu yerde Obruğların derinliği insanı ürkütüp korkutuyor. Astım mağarasına şöyle bir göz atıp tarihi Ayaş köyünden Doğu Akdeniz'in insana göz ve gönül ziyafeti sunan adeta bir tabloyu andıran sahillerini seyrederek ünlü Kız kalesinin bulunduğu yere geliyoruz. Kıyıya 500 metre mesafedeki kız kalesi birçok olaya şahit olmuş Cem sultan bu kaleden Rodos şövalyelerine sığınmış islam orduları 1200 yıl önce bu kaleyi kuşatıp almışlar 7.ve10.yüz yıllar arasında bu coğrafyada hüküm süren islam medeniyeti ile ilgili hiç bir araştırma yapılmaması büyük bir eksiklik .

Mersin'in Erdemli Silifke arasındaki bu bölge adeta bir açık hava müzesi gibi her yer antik kentler kale sur kalıntıları bu güne kadar bu bölgeyi gezmeyenlere buraları görmelerini tavsiye ederim