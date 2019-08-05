TÜGVA yaz okulu kapanış programı

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki programa, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, TÜGVA Gebze Temsilcisi Hamza Melih Malkoç, öğrenci ve veliler katıldı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğlenerek öğrendiği yaz okuluna bu sene ilginin yoğun olduğunu belirterek veliler ve öğrenciler ile özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Sedat Çelik ise Gebze Belediyesi olarak milli ve manevi değerlere bağlı olan sivil toplum kuruluşlarına imkanlar çerçevesinde destek verdiklerini söyledi.

TÜGVA gibi eğitim kuruluşlarının önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Çelik, "Peygamber efendimiz, 'beşikten mezara kadar ilim talep ediniz' diye buyuruyor. Bizler de belediye olarak GESMEK'te, bilim ve sanat merkezlerimizde çeşitli alanlarda eğitim vermeye devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜGVA Gebze Yaz Okulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösteriler, ilahi dinletileri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.





Programda, eğitimcilere teşekkür belgeleri verilirken, TÜGVA tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

AA