banner426
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜGVA yaz okulu kapanış programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gebze Temsilciliğince yaz okulu kapanış programı etkinliği düzenlendi.

TÜGVA yaz okulu kapanış programı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki programa, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, TÜGVA Gebze Temsilcisi Hamza Melih Malkoç, öğrenci ve veliler katıldı. 

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğlenerek öğrendiği yaz okuluna bu sene ilginin yoğun olduğunu belirterek veliler ve öğrenciler ile özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Sedat Çelik ise Gebze Belediyesi olarak milli ve manevi değerlere bağlı olan sivil toplum kuruluşlarına imkanlar çerçevesinde destek verdiklerini söyledi.

TÜGVA gibi eğitim kuruluşlarının önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Çelik, "Peygamber efendimiz, 'beşikten mezara kadar ilim talep ediniz' diye buyuruyor. Bizler de belediye olarak GESMEK'te, bilim ve sanat merkezlerimizde çeşitli alanlarda eğitim vermeye devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından TÜGVA Gebze Yaz Okulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösteriler, ilahi dinletileri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda, eğitimcilere teşekkür belgeleri verilirken, TÜGVA tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği
Seferberlik Yıllarında Fındığın Önemi Seferberlik Yıllarında Fındığın Önemi
Gebze'de 15 Temmuz programı Gebze'de 15 Temmuz programı
Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi
KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler
Bu hafta 8 film vizyona girecek Bu hafta 8 film vizyona girecek
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği
İHH Kocaeli İnsan Yardım Derneği, yetim çocuklara yönelik olarak düzenlediği faaliyetler kapsamında 6...

Haberi Oku