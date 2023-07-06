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Türk El Sanatında Bir Dünya Markası

2500 yıl öncesinden günümüze gelen Pazırık Halısı, kim bilir belki de bir dünya markasına dönüşen Hereke İpek Halısı’na ilham vermiştir.

Türk El Sanatında Bir Dünya Markası

06 Temmuz 2023 Perşembe 15:02

İnsanın geçmişini, kültürünü, duygularını, hayatını halılara ilmekler vasıtasıyla yansıtması çok eskilere dayanır. 2500 yıl öncesine gittiğimizde Türklerin ürettiği, dünyanın bilinen ilk halısı olan Pazırık Halısı’na rastlarız. Bir toplumu, o toplumun tarihini ve kültürünü gözler önüne seren Pazırık Halısı, kim bilir belki de bir dünya markasına dönüşen Hereke İpek Halısı’na da ilham vermiştir. Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Türk El Sanatında Dünya Markası: KOCAELİ HEREKE İPEK HALISI” isimli kitabında işte bu meselenin peşine düşüyor. Hereke Halısı’nı mercek altına alan kitap, Pazırık Halısı’ndan Hereke Halısı’na Türklerin halıcılıktaki hünerlerini çeşitli bilgi ve belgelerle gözler önüne seriyor.


Kıymetli bilgileri, kaliteli fotoğraflarla harmanlayan “Türk El Sanatında Dünya Markası: KOCAELİ HEREKE İPEK HALISI” kitabı aynı zamanda akademisyeninden araştırmacısına birçok farklı kalemden Hereke Halısı’nın önemini aktarmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan, bir zamanlar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda halı desinatörü olarak da çalışmış olan Gebzeli ressam Sedat Alkan’ın Hereke Halısı ile ilgili yazıp çizdiği ve ilk olarak bu kitapta yayımlanan çizgi roman ise gizli bir hazine olarak sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Bu kıymetli çalışma, Hereke Halısı’nın tarihin tozlu raflarına gömülmemesi ve tüm dünyayı kendine hayran bıraktığı o eski günlere geri dönmesi için mücadele etmemiz gerektiğini bize unutamayacağımız bir şekilde söylüyor. (UĞUR TATAR)

KİTABI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

Not: Aşağıda bu konuyla ilgili çektiğim belgeseli izleyebilirsiniz.

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