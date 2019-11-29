Türk Halk Müziği Konseri

Çayırova Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Topluluğu, 30 Kasım Cumartesi günü saat 19:30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde konser verecek. Çayırova’nın yetenekli seslerinden oluşan ve Eylül ayında başlayan eğitimini tamamlayan Türk Halk Müziği topluluğu en güzel eserlerini ilçe halkı için yorumlayacak. İki aydır şef Ünal Dursun’un yönetiminde eğitim alan güçlü seslerin bir araya gelerek oluşturduğu halk müziği korusu Çayırova’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sunacak.