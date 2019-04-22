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KÜLTÜR VE SANAT:
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“Ufka Yolculuk Gebze Ödül Töreni“

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından, bu yıl 7.düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Gebze Bölgesi(Gebze-Çayırova-Darıca ve Dilovası)ödül töreni yoğun bir katılımla Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti.

'Ufka Yolculuk Gebze Ödül Töreni'

22 Nisan 2019 Pazartesi 14:53

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşaviri Necmi Özen, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Eğitim-Bir Sen Başkanı Fazlı Yağmur, Daire ve Okul Müdürleri ile çok sayıda izleyici katıldı.


Program, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş Hoca’nın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Daha sonra İLKÇEV Başkanı Dr.İlhan Kadıoğlu kürsüye geldi, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kadıoğlu, Çocuklar ve Gençler üzerinde çok durduklarını, gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak için çalışmalar yaptıklarını, kitap okuma alışkanlığı ve Dini-Ahlaki değerlerimizi pekiştirmek için Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını 7 yıldır Gebze Bölgesinde yaptıklarını anlattı, Yarışmaya katılan öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Daha sonra Gebze İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Cenk Çelik kısa bir selamlama konuşması yaparak, Ufka Yolculuk Yarışmalarına Paydaş Dernek olarak katkı sağladıklarını ve yarışmaya gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını belirtti.
Ufka yolculuk yarışmalarıyla ilgili video gösterimlerinden sonra, kürsüye Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Gebze Bölge Koordinatörü Serkan Varen geldi. Varen, yarışmalarla ilgili bilgi vererek, Kocaeli genelinde 40.000 Gebze bölgesinde de 20.000 civarında öğrencinin bu yarışmalara katıldığını ilk kez bu sene online olarak ön eleme yarışması yaptıklarını belirtti, kendilerine destek olan öğretmenlere ve okul müdürlerine teşekkür ederek sözlerini bitirdi.


Ödül törenine geçmeden önce seyircilere yönelik online olarak Kahoot yarışması düzenlendi, son derece heyecanlı geçen yarışmayı Zeki Tuncer birinci olarak bitirdi.
Daha sonra ödül törenine geçilerek İlkokul, Ortaokul,Lise ve Arapça kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi. Özellikle Ortaokul kategorisinde hem Gebze hemde Kocaeli 1. olan Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Okulu öğrencisi görme engelli Gülşah Şeyma Şeker, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
Ödül töreninde konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Yarışmayı düzenleyen İLKÇEV’e, katılımcılara ve öğretmenlere teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.
Program, toplu halde çekilen fotoğraflardan sonra, yapılan ikramlarla son buldu.

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