Ulugün'ün Gebze'den Tarihçi Misafirleri Kocaeli tarihi konusunda ilimizin tanınan isimlerinden Tarihçi Feyzullah Yavuz Ulugün İzmit’teki çalışma ofisinde Gebzeli tarihçilerle bir araya geldi.

24 Ocak 2020 Cuma 11:50