Ulugün'ün Gebze'den Tarihçi Misafirleri

Kocaeli ve Gebze kültür, sanat ve tarihi hakkında istişarelerde bulunan Tarihçi Rıdvan Şükür ve Recep Kankal, Ulugün'den ilimiz tarihi hakkında yazılan kitaplar ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihçi Şükür ve Kankal, Kocaeli köylerinde yaptıkları çalışma hakkında Ulugün'e verdikleri bilgide ilerleyen dönemlerde Gebze ve çevresi için yapacakları projeleri değerlendirdiler. Sakarya Üniversitesi'nde Tarih sahasında master çalışmasını tamamlayan Rıdvan Şükür, yakın zamanda yayınlayacağı kitabının örnek bir nüshasını Ulugün'e sundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Doktora öğrencisi Kankal ise 2017 senesinde yayınladığı Osmanlı Bürokrasisinde Gebzeli Memurlar adlı kitabını F.Yavuz Ulugün'e hediye ettiler.
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