KÜLTÜR VE SANAT:
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Unutulmaya Yüz Tutmuş Osmanlı El Sanatları

Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı el sanatlarından olan Naht sanatını büyük bir sabır ve azmiyle ayakta tutmaya çalışan Nahthat Muzaffer Okur, 8 yıldır Naht sanatı ile uğraşıyor.Yıllardır bu sanatla uğraşan Nahthat Muzaffer Okur’un yüzlerce eseri var.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Osmanlı El Sanatları

26 Ocak 2021 Salı 19:21

“AŞK VE SABIRLA”

Kocaeli Gebze’de 50m2’lik atölyesinde  8 yıldır Naht sanatı ile uğraşan Muzaffer Okur yaptığı açıklamada;

 “ Bu sanatın sırrı sabır. Aşk ve sabırla tablolarımı yapıyorum. Naht sanatının gelecek nesillere aktarılması için elimden geleni yapıyorum “ dedi.

 

“AHŞAP DİLE GELİRSE”

Naht Sanatı Nahthat Muzaffer Okur, hat yazılarını doğal ahşap ağaçlara işleyerek ‘AHŞAP DİLE GELİRSE’ sözü ile adeta ahşap ağaçları dile getiriyor. Sanatını sabır ve aşkla yapan Muzaffer Okur, Naht sanatının güzelliklerini Ebru sanatı ile birleştirerek Naht sanatına değer katıyor.

 

“SERGİLER VE SANAT KURSLARI AÇILACAK”

Muzaffer Okur, gelecek nesillere bu sanatı aktarmak için Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen’le görüşüp Sanat sergileri ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılması için sanat kursları açılması yönünde görüşmeler  yaptığını belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=2ckZ46FxHKg&t=11s

https://www.instagram.com/muzafferokurr/

 

Naht sanatı Nedir?

Osmanlıca bir kelimedir ve kelime anlamı itibari ile ağacı yontarak kabartma şekiller verme sanatıdır. Ağaç yontma kabartma manalarına gelmektedir.

Ağacı yontmak sureti ile ağaçta kabarık şekiller oluşturarak ortaya güzel eserler çıkaran unutulmaya yüz tutmuş çok güzel bir el sanatımız dır.

Naht sanatı hakkında biraz daha bahsedecek olursak. Tarihimizde ahşap oyma sanatı kendini en belirgin şekli ile Selçuklu döneminde göstermeye başlamıştır. Daha sonra Osmanlı döneminde ise bu sanat daha ince detaylar kazanarak çeşitli alt kolları ortaya çıkmıştır.

Selçuklu döneminde daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari mobilya unsurlarında süsleme amaçlı ortaya çıkmaktadır. Osmanlı döneminde ise rahle, kuran muhafazası, kaşık, çekmece, sanduka, çeyiz sandığı gibi daha günlük kullanıma yönelik ince işçilik isteyen nah sanatı örnekleri olmuştur.

Muzaffer Okur Kimdir?

Muzaffer Okur, 1972 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. İstanbul Maltepe’de Karakuvvetleri Komutanlığı Dikimevi’nden Emekli olan Muzaffer Okur aynı zamanda 8 yıldır Naht Sanati ile uğraşmakta.



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