Vakıf Medeniyeti Ve Kitap Kültürü

Türk İslam medeniyetinde vakıf kültürü kitap ve kütüphanelerin çok önemli yeri ve önemi vardır. İlk vakfı kuran Peygamberimizdir. Mekke’den Medine’ye hicret edildiğinde Medine’de yapılan ilk mescit kütüphane ve medrese Peygamberimiz tarafından Eshabı Suffa adı ile kurulmuş. Daha sonra Türk İslam medeniyeti coğrafyasında sayısız vakıflar kurularak insanlığa hizmet vermiştir.

kültür hizmeti olarak bir çok Tv kanalına göndermiştik .Bu belgeseli

kültür hizmeti olarak bir çok Tv kanalına göndermiştik .Bu belgeseli

Osmanlı’nın Kıbrıs’ta kaldığı süre içinde 2000 vakıf kurulduğu vakıf medeniyetinin önemini göstermekte. Kıbrıs`ta vakıf medeniyeti ile ilgili İKTAV belgesel yayıncılık olarak hazırladığımız Kıbrıs`ta Vakıf Medeniyeti adlı belgeseli Avrasya Gazeteciler Derneği

Osmanlı’nın Kıbrıs’ta kaldığı süre içinde 2000 vakıf kurulduğu vakıf medeniyetinin önemini göstermekte. Kıbrıs`ta vakıf medeniyeti ile ilgili İKTAV belgesel yayıncılık olarak hazırladığımız Kıbrıs`ta Vakıf Medeniyeti adlı belgeseli Avrasya Gazeteciler Derneği

Kitap ve kütüphaneler hiçbir zaman önemini ve değerini kaybetmeyecektir. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen TÜYAP kitap fuarına kitapseverlerin gösterdiği ilgi bu tezimizi ortaya koymakta.Yoğun ilgi ve izdiham yüzünden Fuara giden yollar ve üst geçitler kapandı. Trafik durdu.

Kitap ve kütüphaneler hiçbir zaman önemini ve değerini kaybetmeyecektir. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen TÜYAP kitap fuarına kitapseverlerin gösterdiği ilgi bu tezimizi ortaya koymakta.Yoğun ilgi ve izdiham yüzünden Fuara giden yollar ve üst geçitler kapandı. Trafik durdu.

Kitap ve kütüphaneler hiçbir zaman önemini ve değerini kaybetmeyecektir. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen TÜYAP kitap fuarına kitapseverlerin gösterdiği ilgi bu tezimizi ortaya koymakta.Yoğun ilgi ve izdiham yüzünden Fuara giden yollar ve üst geçitler kapandı. Trafik durdu.

Rize Araştırmalar Vakfından Kitap Hediyesi

Gazeteci ve Belgeselci olarak 50 yıldan beri tek tek biriktirdiğim ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmacı Kütüphanesi olarak Kültür Bakanlığına özel araştırma kütüphanesi olarak resmen tescil ettirdiğim 10 bine yakın kitap dergi ve çok sayıda belgesel tv programı fotoğraf ve görsel arşivi ile Kültür araştırmacıları hizmetine açık olan kütüphanemiz Rize Araştırmaları vakfı Başkanı Ömer Erdoğan Tarihçi yazarlar İshak Güven ve Tarihçi yazar Osman Coşku Bey tarafında ziyaret edilerek Rize vakfı tarafından bastırılan 20 adet kitap hediye edildi .

Bizde İKTAV kütüphanesi olarak basıp yayınladığımız kitaplardan hediye ettik. İki kütüphane arasında kardeş kütüphane anlaşması yaparak ortak çalışma yapma kararı aldık.

Devri Alem Belgesel Tv programı www.devrialem.tv olarak Rize vakfının çalışmaları ile ilgili söyleşi yaparak belgesel çekimi yaptık. Rize araştırmaları vakfı ile ilgili Hazırlayacağımız belgeseli Avrasya Gazeteciler derneği www.agrt.net olarak bir çok tv kanalında yayınlanmak üzere gönderilecek ayrıca Rize vakfı ile ilgili www.gebzegazetesi.com da haber ve makale olarak yayınlanacak.

Vakıf Kurmak Kolaylaştırıldı

Kültür ve hayır vakfı kurmak kolaylaştırıldı. Buradan imkanı olan herkesi vakıf kurarak tarih kültür araştırması yapmaya hayır hizmeti yapmak üzere vakıf kurup sağlığında insanlığa hizmet etmeye davet ediyorum .