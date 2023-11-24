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KÜLTÜR VE SANAT:
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"Yağmurun Renkleri" Fotoğraf Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

"Yağmurun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi, İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

24 Kasım 2023 Cuma 10:26

 Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) tarafından "Yağmurun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi'nde açılan serginin açılış programına KASK Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı, üyeler ve sanatseverler katıldı. Fotoğraf sergisi, 26 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak. 
  Serginin açılış programında konuşan Kaşıkçı, "Yağmuru, verimliliği çağrıştıran bir konu olduğu için seçtik. Artık günümüzde su daha da değerli bir şeye dönüştü. En önemli su kaynaklarımız ise yağmurlar. Fotoğraflar ile katkı veren üyelerimize ve sergimizi değerli sanatseverlere buluşturma imkanı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum" dedi. 


                                       


İHA
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