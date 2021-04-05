Yeni Nesil Gazete ve Tv Yayıncılığı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Pandemi salgını hayatımızı ve tüm yaşantımızı değiştirdi. Pandemi salgını, yeni meslekleri ortaya çıkardı...

Pandemi döneyle birlikte ortaya çıkan ve gelişen gazetecilik ve TV yayıncılığı anlayışına alışmaya çalışıyoruz.

Bizim gibi eski gazetecilerin, yeni nesil medyaya alışması zor olsada özellikle pandemi ile yeni nesil gazeteciliğe ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Bugünkü makalemde, yeni nesil medyada yaptığımız canlı yayın ve programlar ile ilgili söz etmek istiyorum.

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Harşit TV canlı yayınındayız

Daha önce TV programları İçin TV binalarına giderek yayınlara katılıyorduk. Önceki akşam internetten yayın yapan yeni nesil TV'de katıldığım canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://fb.watch/4D7LRNcboT/

Program yönetmeni değerli arkadaşım Aydın Kömürcü, yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi.

47. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Yarbay Topal Osmanağa'yı vefatının 98. yılında ve 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ı, Vatan Giresun programında Harşit TV Youtube kanalında, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman ve Giresun Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Ahmet Gürsoy hocamla konuşacağız. Cuma akşamı, saat 21.00'de Harşit TV Youtube kanalı, Fecabook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında bizleri takip edebilirsiniz, yine 28 TV Facebook hesabıyla ortak yayın yapıyoruz.

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Trafik Sorununun Geldiği Boyut

Gebze'de trafik sorunu giderek ağırlaşıyor...

Trafik sorununu çözmek için yapılan Gebze Center Kavşağı Köprüsü ve dal-çık, ihtiyaca cevap vermiyor.

Cuma günü akşam saatlerinde Gebze trafik ekipleri, Anibal Kavşağı'nı trafiğe kapatıp, araçları Gebze Center Köprüsü'ne yönlendirmesi trafik karmaşasına neden oldu.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com trafik karmaşasını canlı yayında gündeme getirdi. Canlı yayını birlikte izliyoruz.

https://fb.watch/4EjxoV9IxM/

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Gebze Muallim Köyü'nde Tarihi Bir An

Gebze Muallim Köy Bilişim Vadisi, Osmangazi Köprüsü'ne hakim tepelerde Gebze'nin son koyun sürüsü ve Afganistan'dan ithal edilmiş çoban ile yaptığımız söyleşi canlı yayında.

https://fb.watch/4EjBiyErMO/

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İzmit Körfezi'nde Deniz Kirliliği

Gebze Muallim Köy sahilleri, Osmangazi Köprüsü yakınlarında deniz üzerindeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu.

Muallim Köylüler bu kirliliğin zaman zaman yaşandığını, Yalova tarafındaki tersanelerin kirliliğinin rüzgarla bu bölgeye geldiğini açıkladılar.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com Muallim Köy sahilleriden canlı yayında.

https://fb.watch/4EjFpZ6Z28

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Tarihi eserlerimiz bir bir yok oluyor

Çanakkale Zaferi'ne canlı şahitlik yapan, İngilizler tarafından bombalanarak kullanılmaz hale getirilen Gebze Eskihisar Tarihi Demiryolu Köprüsü devlet yetkilileri, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir ve Gebze Belediye Başkalarından ilgi bekliyor.

https://fb.watch/4vVlNxGkNp/

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak, canlı yayında Kocaeli Gebze Tarihi Eskihisar Demiryolu Köprüsünü gündeme getirdik.

https://fb.watch/4vV4z6QSUr/

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1953691844785413/?d=n

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TGRT Belgesel TV'de Yayınlanan Belgesellerimiz

An itibari ile 31 Mart 2021'de TGRT Belgesel TV'de 13 yıl önce Yemen'de Devri Alem Belgesel TV www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Yemen'de Gurbet Şehitleri Belgeseli'mizde Yemen'in Başkenti Sana'da, Osmanlı askerine ait tüfeği satın aldığımız bölüm yayınlanıyor.

Gebze Gazetesi'nde Yayınlanan Bölüm

https://fb.watch/4zJ5ILYjRO/

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1956041537883777/?d=n

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TGRT'de Kudüs Belgeselimiz Yayınlanıyor

An itibari ile 1 Nisan 2021'de TGRT Belgesel TV'de 10 yıl önce Kudüs'te Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz, Kudüs'ten Akka'ya Osmanlı Medeniyeti belgeselimiz yayınlanıyor.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yayınlanan bölümün linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://fb.watch/4B1aIcUwVi/

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1956815247806406/?d=n