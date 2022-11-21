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Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Bursa’da ortaya çıktı

Türk sinemasının efsanevi jönü Salih Güney, ünlü isimlere yaptığı göz kapağı operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin’e muayene oldu. Uzun bir aradan sonra Bursa’da ortaya çıkan Güney, göz kapağı operasyonuyla ilgili Sezgin’den detaylı bilgi aldı.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Bursa'da ortaya çıktı

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:01


MUAYNE İÇİN BURSA’YA GELDİ

Göz kapağı estetiği operasyonu alanında Türkiye'nin en başarılı hekimlerinden olan Op. Dr. Tuncay Sezgin, tanınmış isimlere yaptığı ameliyatların ardından ünlülerin doktoru haline geldi. Bugüne dek çok sayıda ünlü ismi ameliyat eden Sezgin’in kapısını çalan isim bu kez usta sanatçı Salih Güney oldu. Dr. Sezgin’in bu konudaki başarılarını duyan Güney, gerek göz muayenesi olup gerekse göz kapaklarıyla ilgili şikayetlerini ileten Güney, operasyonla ilgili bilgi aldı.  


HEM SAĞLIK HEM ESTETİK...

Salih Güney’i son derece sağlıklı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Sezgin, sanatçıya göz kapağı operasyonu önerdi. Göz kapağı operasyonunun kişinin hem sağlığı hem de estetik görünüşü için önemine dikkat çeken  Sezgin, işlemin 45 dakika sürdüğünü ve hastanın 1 hafta ile 10 gün içinde yeni bakışlarıyla normal yaşantısına geri döndüğünü söyledi. Dr. Sezgin, göz kapağı rahatsızlıklarının yaşlılığa bağlı olacağı gibi genetik faktörlerden de kaynaklandığını belirtti. 

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