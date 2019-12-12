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Yılın Fotoğrafları

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

Yılın Fotoğrafları

12 Aralık 2019 Perşembe 09:52

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Korkmaz, bilgi aldı.

Korkmaz, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.

- "AA, bizim göz bebeğimizdir"

Korkmaz, Anadolu Ajansının köklü bir geçmişe ve yapıya sahip olduğunu belirterek, "AA, devletimizin ve milletimizin milli ve yerli haber ajansıdır. Bundan dolayı bizim göz bebeğimizdir. Bugüne kadar verdiği haberler ve doğru yayın politikalarıyla basınımıza ve milletimize çok hayırlı hizmetlerde bulundu." diye konuştu.

Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Görsel, sanatsal ve kalite anlamında birbirinden güzel fotoğrafları birlikte izledik. Ben de 3 fotoğrafı oylamış oldum. Fotoğraflara oy vermekte zorlandım. Anadolu Ajansının her zaman yanındayız." 

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