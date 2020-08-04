Zaferler Ayı Ağustos ve Tarih Bilinci

Korona vebası salgınına rağmen dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Sıcak savaşının yerini ekonomik, soğuk ve vekaletname savaşları aldı. Dünya'da adı konmamış üçüncü dünya savaşı yaşıyor. Türkiye büyük bir mücadele için de kendisini yok etmek ve parçalamak isteyenlere karşı sınır ötesinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Ayasofya’nın açılması tesadüf değil. Türkiye Libya’da büyük güçlerle savaşıyor. Suriye ve Irak’da yaşananlar önemli. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bir kez daha Türk gerçeği ile yüz yüze geldi. Kıbrıs’da ve Akdeniz’de yaşananlar her bakımdan çok önemli.