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KÜLTÜR VE SANAT:
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Zaferler Ayı Ağustos ve Tarih Bilinci

Korona vebası salgınına rağmen dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Sıcak savaşının yerini ekonomik, soğuk ve vekaletname savaşları aldı. Dünya'da adı konmamış üçüncü dünya savaşı yaşıyor. Türkiye büyük bir mücadele için de kendisini yok etmek ve parçalamak isteyenlere karşı sınır ötesinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Zaferler Ayı Ağustos ve Tarih Bilinci

04 Ağustos 2020 Salı 10:57

Ayasofya’nın açılması tesadüf değil. Türkiye Libya’da büyük güçlerle savaşıyor. Suriye ve Irak’da yaşananlar önemli. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bir kez daha Türk gerçeği ile yüz yüze geldi. Kıbrıs’da ve  Akdeniz’de yaşananlar her bakımdan çok önemli. Sözün özü Türkiye’nin savunması sınırlar da değil sınır ötesinde yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek. Başarılı olmak içinse tarihten ders ve ibret almalıyız.
ZAFERLER AYI AĞUSTOS
Medeniyetlerin ve toplumların önemli tarihleri vardır. Türk Milleti’nin tarihinde hiç kuşkusuz Ağustos ayı çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü, 26 Ağustos 1071’den 30 Ağustos 1922’ye Ağustos ayı zaferler tarihimize altın harflerle geçen bir çok zaferlerle anılmakta.Her yıl 26 Ağustos’da Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlanır, 30 Ağustos’da başkomutanlık meydan muharebesi ve Zafer Bayramı’nı kutlarız. Ağustos ayında öyle önemli zaferler elde ettik ki, tarih boyunca kutlamak için birbirlerini takip ediyor. Malazgirt, Kosova, Otlukbeli, Büyük Taarruz, Mohaç, Çaldıran, Estergon, Mercidabık gibi önemli zaferlerin hepsi Ağustos ayında yaşandı.Devri Alem Belgesel ekibi olarak bizler de kültür ve medeniyet tarihimize damga vuran bu önemli zaferleri yerinde araştırıyor, tarihe ışık tutmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız Belgesel ve yazılarla tarihe olan vefa borcumuzu ödemeye çalışırken, zamana da noterlik yapıyoruz. Malazgirt, Muş, Ahlat bölgelerinde yaptığımız araştırma ve gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamaların da bir çok TV kanalında yayınlanmakta İKTAV belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak yaptığımız her yeni çalışma bizlerin şevkini de artıyor. Adeta tarihin yaşandığı yerde yeniden yaşar gibi oluyor. Öğrendiğimiz her yeni bilgi gelecek adına bizleri daha iyi işlere imza atmaya yöneltiyor. 

 

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