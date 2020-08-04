Zaferler Ayı Ağustos ve Tarih Bilinci

ZAFERLER AYI AĞUSTOS
Medeniyetlerin ve toplumların önemli tarihleri vardır. Türk Milleti’nin tarihinde hiç kuşkusuz Ağustos ayı çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü, 26 Ağustos 1071’den 30 Ağustos 1922’ye Ağustos ayı zaferler tarihimize altın harflerle geçen bir çok zaferlerle anılmakta.Her yıl 26 Ağustos’da Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlanır, 30 Ağustos’da başkomutanlık meydan muharebesi ve Zafer Bayramı’nı kutlarız. Ağustos ayında öyle önemli zaferler elde ettik ki, tarih boyunca kutlamak için birbirlerini takip ediyor. Malazgirt, Kosova, Otlukbeli, Büyük Taarruz, Mohaç, Çaldıran, Estergon, Mercidabık gibi önemli zaferlerin hepsi Ağustos ayında yaşandı.Devri Alem Belgesel ekibi olarak bizler de kültür ve medeniyet tarihimize damga vuran bu önemli zaferleri yerinde araştırıyor, tarihe ışık tutmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız Belgesel ve yazılarla tarihe olan vefa borcumuzu ödemeye çalışırken, zamana da noterlik yapıyoruz. Malazgirt, Muş, Ahlat bölgelerinde yaptığımız araştırma ve gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamaların da bir çok TV kanalında yayınlanmakta İKTAV belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak yaptığımız her yeni çalışma bizlerin şevkini de artıyor. Adeta tarihin yaşandığı yerde yeniden yaşar gibi oluyor. Öğrendiğimiz her yeni bilgi gelecek adına bizleri daha iyi işlere imza atmaya yöneltiyor.