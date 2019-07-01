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Çakır Ailesinden Mutlu Bekleyiş

İlker Çakır Oğlunu Evlendirecek

Çakır Ailesinden Mutlu Bekleyiş

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:14

 Gebzespor Kulüp Başkanlığı yapmış ve Gebze'nin tanınmış iş adamı İlker Çakır ile iş kadını Serap Çakır’ın en büyük oğlu İlkay Çakır, Elif Nur Koç ile evliliğe doğru geri sayıma başladı.
Geçtiğimiz yıl içerisinde nişanlanan genç çiftin düğün tarihi 13 Temmuz olarak belirtildi. Dillere destan bir düğün töreni için hazırlık yapan Çakır ve Koç aileleri, çocuklarının mürüvvetlerini görecekleri için mutlu ve heyecanlılar. 13 Temmuz Cumartesi günü Şişecam Tesisleri’nde gerçekleşecek törene, iş, spor ve siyaset dünyasından birçok seçkin davetlinin katılması bekleniyor.
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