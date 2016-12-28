MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Günün Dizisi Seçildi!

İki sezondur ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine raytinglerde birinci sırada.

Günün Dizisi Seçildi!

28 Aralık 2016 Çarşamba 15:41

 Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 10.46 lık oranla ratinglerde birinci oldu.Yönetmenliğini Raci Şaşmaz'ın üstlendiği dizinin genel özetine bakacak olursak;
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…
Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…
Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…
Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir… etkileyici senaryosuyla izleyicileri ekrana kitllemeye devam ediyor.
İkinci sırada Anne dizisi yer alırken bunu Hayat Şarkısı,Deli Divane,Gülümse Yeter takip etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliGölcükçayırovaMagazin
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sosyetede Pomeranian Modası Sosyetede Pomeranian Modası
Gebzeli Kuaför, Hülya Avşar’la Buluştu! Gebzeli Kuaför, Hülya Avşar’la Buluştu!
KIZINI EVLENDİRDİ KIZINI EVLENDİRDİ
Ünlü mankene zorla getirme kararı Ünlü mankene zorla getirme kararı
Bozüyüklü gençler Kolpa ile coştu Bozüyüklü gençler Kolpa ile coştu
Çeşme'de Candan Erçetin coşkusu Çeşme'de Candan Erçetin coşkusu
Yukarı Çık

banner186

Sosyetede Pomeranian Modası
2012 yılından buyana uluslararası köpek ticareti yapan Veysel Murat Ergün, sosyeteye, iş ve cemiyet hayatının...

Haberi Oku