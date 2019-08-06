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Nüzhetiye Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Nüzhetiye Şelalesi, doğa tutkunlarına büyüleyici manzara sunuyor

Nüzhetiye Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

06 Ağustos 2019 Salı 09:47

 Kocaeli'de, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın soğuk suyuyla serinleten Nüzhetiye Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarınca keşfedilmeyi bekliyor. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samanlı Dağları'nın üzerinde yer alan orman köylerinden biri olan Nüzhetiye köyünde bulunan ve köyle aynı adı taşıyan şelale, 5 kilometrelik yürüyüş parkurundan oluşuyor.Nüzhetiye şelalesi, doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera, fotoğraf tutkunlarına ise her zaman yakalayamayacağı kareleri çekme fırsatı tanıyor. 

Sıcak günlerde doğaseverlerin en çok tercih ettiği parkur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Kocaeli Doğa Rotaları" içerisinde de yer alıyor.Kısa olması dolayısıyla yılın dört mevsiminde yürünebilse de genellikle sıcak günlerde tercih edilen parkur, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. 

- Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olacak

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor.Bu kapsamda çalışmalar yapan ekipler, dağları, vadileri, kıyıları ve kanyonları fotoğraflayıp, Kocaeli'nin "doğal" ve "kültürel" rotaları belirleyerek 4 ana başlık altında topladı.Bu doğrultuda, tematik parkurlar, günübirlik yürüyüş parkurları, vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve dağ bisikleti parkurları belirlendi. Ayrıca spor tutkunları için "Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları" kitabı ve "Kocaeli Yürüyüş Parkurları" mobil uygulaması oluşturuldu.



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