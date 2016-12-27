Sosyetede Pomeranian Modası

2012 yılından buyana uluslararası köpek ticareti yapan Veysel Murat Ergün, sosyeteye, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine ve sanatçılara her biri binlerce dolar değerinde lüks evcil hayvan tedarik ediyor.

Sosyetenin özellikle avuç içi büyüklüğündeki ağırlığı 1-2 kiloyu geçmeyen Tayland şecereli Pomeranian cinsi köpeğe rağbet ettiğini belirten Ergün, cins köpek fiyatlarının 2 bin dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıktığını ve özellikle de Pomeranian cinsi köpeklerin yavruyken 'Spitz' olarak bilinen ırka çok benzediklerinden dolayı dolandırıcıların göz bebeği olduğunu ifade ediyor.

Ergün ayrıca Pomeranian cinsi köpeklerin, havlamadığını, ısırmadığını, tüy dökmediğini, zeki ve oyuncu olduğunu, bu sebeple çocuklu aileler tarafından da kolaylıkla tercih edildiğini sözlerine ekliyor.



2012 yılından bu yana Sakarya'daki 17 dönümlük çiftliğinde yaşayan ve 'pet shop' sahibi olan Ergün, bu güne kadar www.duphapets.com.tr web sitesi üzerinden kendisiyle bağlantıya geçen Altan Erkekli, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Samet Liçina, Akın Türkmen, Doğa Konakoğlu, Aref Ghafouri, Kemal Başbuğ, Oğuz Berkay Fidan başta olmak üzere bir çok ünlüye hayvan satmış.