2022’de Ekspertizi Yapılan Her 100 Araçtan 13’ü Ağır Hasarlı!

Oto ekspertizin mucidi Pilot Garage, 2022 yılı ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Oto check-up/ekspertiz sektörü 2022 yılında rekor tazelerken, satılan yaklaşık 9,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'i ekspertiz işlemi gördü. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sıfır araç bulunulduğu problemi ve yüksek araç fiyatları sebebiyle tüketicilerin 10 yaş ve üzeri otomobillere ilgisinin her geçen gün arttığını kaydederken, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 13’ünün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Satın alma maliyetleri yükseldiği için bazı tüketiciler ekspertiz yaptırmadan araç satın alarak büyük bir risk alıyor. 10 yaş ve üzeri araçlarda ekspertiz çok daha önemli bir boyut kazanıyor.” dedi.

Geçtiğimiz yıl ikinci ve üçüncü çeyrekte durgun geçen ikinci el araç pazarı ve oto ekspertiz sektörü, hareketli günleri yıl sonuna bıraktı. Bir önceki yıla oranla tüketici satın alma alışkanlıklarına belirgin değişiklikler gözlemlediklerini ileten Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılında satılan yaklaşık 9,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederken "2020 ve 2021 yılı ikinci el araç pazarında, en çok rağbet 0-3 yaş arası otomobillere olurken, geçen sene gözlemlerimize göre yılın geneline baktığımızda ilgi 10 yaş ve üzeri araçlar kaydı. Araç bulunulduğu sıfır kilometre tarafına etki ederken öte yandan yükselen araç fiyatları bunda etkili oldu. Yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 13’ünün ağır hasar almış olduğunu gördük. Otomobil bir ihtiyaçtan ziyade yatırım aracına dönüştüğünden, enflasyon etkisiyle işi otomobil ticareti olmayanların da iştahı kabarıyor, yüksek kar elde etmek için birçok dolandırıcılık yöntemine başvuruluyor. " dedi.





“Eski araç deyip geçmeyin, büyük bir sorunda araç fiyatının yarısı kadar masraf çıkar”





Ekspertiz için gelen araçlar kadar 10 yaş ve üzeri birçok otomobilin herhangi bir kontrolden geçmeden de satın alındığını ve tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini tavsiye eden Emre, “İmtina ettiğiniz ekspertiz ücreti sebebiyle 250 bin TL’ye alacağınız bir araçta 100 bin TL’lik bir motor masrafı çıkması işten bile değil. Bunun sebebi yedek parça fiyatlarındaki artış. Çoğumuzun anlayamadığı kusurları teknik ekip kolaylıkla ortaya çıkarıyor ve tüketicinin başına gelecek olası masraflar da önden paylaşılıyor.” şeklinde konuştu.