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GEBZE'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

GEBZE'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

21 Şubat 2020 Cuma 16:50

 Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Küçük Sanayi Sapağı mevkisinde, 1 kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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GebzeçayırovaKocaeliTrafik Kazası
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