GEBZE'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.