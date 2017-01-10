Karaosmanoğlu Honda fabrikasını ziyaret etti!

1992 yılında ilk kez ülkemizde yatırım yapan Honda, bugün gerek iç piyasa gerekse yurt dışına ihraç noktasında önemli bir yer tutarken, istihdama da katkı sunuyor.

İSTİHDAMDA ORTALAMININ ÜZERİNDEYİZ

Honda´nın Avrupa´daki ikinci otomobil üretim tesisinin Kocaeli’de olmasını memnuniyetle karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaretine, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ta eşlik etti. Çalışanlarla öğlen yemeğinde bir araya gelen ve üretimle alakalı aldığı detaylı sunum sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “İstanbul’un ardından en çok ihracat gerçekleştirilen il olan Kocaeli’miz, işgücüne katılma ve istihdam oranlarında ülke ortalamasının üzerinde bir grafik yakalamayı başarmıştır” dedi.

SANAYİCİLERİMİZİN KATKISI VE EMEĞİ BÜYÜKTÜR

Honda Fabrika Direktörü Murat Sümer ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “ Honda Türkiye A.Ş. olarak vizyonumuz maksimum otomobil üretim kapasitesine ulaşmanın yanı sıra Türkiye, Avrupa ve komşu ülkelere otomobil ve satış sonrası hizmetleri sağlayarak Avrupa’nın iki Honda otomobil üretim ve dağıtım merkezinden biri olmaktır” dedi. Türkiye’de kurdukları başarılı otomobil ve motosiklet satış ve pazarlama ağlarını geliştirerek devam ettirdiklerini belirten Sümer, kurucumuz Soichiro Honda gibi, “Biz de hayal kurmaktan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Karaosmanoğlu’da açıklamasında, “Bugün Kocaeli kişi başına düşen geliri en yüksek il olarak öne çıkıyorsa; bunda hiç kuşkusuz, sanayicilerimizin ve iş dünyamızın temsilcilerinin katkısı ve emeği büyüktür. Hükümetimizin yürüttüğü akılcı politikalar ve uyguladığı teşvikler bugün ülkemizin parmak ile gösterilir şekilde dünyanın ve bölgemizin sayılı güçlerinden birisi haline gelmesini sağlamıştır” diye konuştu.







GİRİŞİMCİ,İŞGÜCÜ OLMADAN VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ

Honda Türkiye Başkanı Hideto Yamasaki ve Başkan Yardımcısı İsmail Sümer’in de fabrika ziyaretinde hazır bulunmasının yanı sıra, üretim merkezinde 943 çalışanının önemi de vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dünya ile rekabet edebilen, bütün dünyaya ürünlerini satabilen donanımlı fabrikaların varlığı bizler için son derece önemlidir. İşlerin verimli olabilmesi için siz değerli işçilerimizin de yaptığınız işe sahip çıkmanız ve yüreğinizi ortaya koyarak çalışmanız son derece önemlidir. Bir fabrika girişimcisi olmadan kurulamadığı gibi işgücü olmadan da varlığını sürdüremez. Sizler, alın teri dökerek, ailenizin geçimi için çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Honda Türkiye Başkanı Hideto Yamasaki, Başkan Karaosmanoğlu’nun günün anısına bir plaket takdim etti. Ayrıca Başkan Karaosmanoğlu, üretim bandından çıkan araçların önünde fabrika yöneticileri ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



