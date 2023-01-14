OTOMOBİL:
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RS Servis Mini Onarımda da Sektör Lideri Oldu!

Ülkemiz otomobil satış sonrası hizmetlerinin gelişmesinde öncü rol oynayan RS Otomotiv Grubu’nun lokomotif şirketi RS Servis, geçtiğimiz günlerde Anadolu Sigorta’yla imzaladığı Mini Onarım iş birliğiyle birlikte, Mini Onarım hizmetleri sektörünün lideri pozisyonuna ulaştı. Toplam 18 sigorta şirketiyle Mini Onarım hizmeti kapsamında iş birliği yapan şirket, yüzde 51,4’lük pazar payına ulaşırken; Mobil Parça Onarımı segmentindeyse liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

RS Servis Mini Onarımda da Sektör Lideri Oldu!

14 Ocak 2023 Cumartesi 13:05

RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan RS Servis, sigorta sektörü ile iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. 2009 yılından bu yana Mini Onarım, Mobil Parça Onarımı ve Hasar Onarımı hizmetleriyle sektöre katma değer sağlayan RS Servis, Anadolu Sigorta ile yaptığı Mini Onarım iş birliğiyle sektörün pazar lideri unvanını elde etmiş oldu. 12 adet münhasır, 6 adet çoklu olmak üzere 18 farklı sigorta şirketiyle Mini Onarım hizmetlerinde anlaşma sağlayan RS Servis, yüzde 51,4’lük pazar payına ulaştı. 


Mobil Parça Onarımında ise 35 sigorta şirketinin tamamıyla iş birliği içerisinde olan RS Servis, yüzde 58’lik payla liderliğini sürdürmeye devam ediyor. 2022 yılında pandemi koşullarına karşın Mobil Parça Onarımı için ortalama 300 bin yedek parçaya onarım hizmeti sağlayan, Mini Onarım için 1 milyonun üzerinde poliçeye ve 10 binin üzerinde araca hizmet verdiklerini kaydeden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Sigorta sektörü ile kurduğumuz güçlü iş birlikleri ile hem sigortalıların hem de sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Önce onarım felsefesiyle çıktığımız yolda bize güvenen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Çok yakında yeni ürün ve hizmetlerimizle yine fark yaratacağız. Sürprizlerimize hazırlıklı olun.” açıklamasını yaptı.

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