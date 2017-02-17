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Chp Referandum İçin Sahada

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi "HAYIR" çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyor.

Chp Referandum İçin Sahada

17 Şubat 2017 Cuma 09:25

Kapı kapı dolaşarak, sokak sokak gezerek özellikle kararsız ve anayasa değişikliğinin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmayan seçmene ulaşmayı hedeflediklerini belirten İlçe Başkanı Yakup Törk, yeni kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) ile çalışmalarına hız verdi. Kadın kolları ve gençlik kolları perşembe pazarında ve Darıca sokaklarında vatandaşlara broşür dağıtarak referandum öncesinde neden "HAYIR"'ı tercih etmeleri gerektiğini anlattılar.

Amaçlarının, insanların doğru bilgilenmesi olduğunu ve vatandaştan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden SKM Başkanı Kadir Işık ise, "Geleceğimizi, ülkemizi ilgilendiren bu değişikliğin 'oldu bittiye' getirilmesini istemiyoruz. Amacımız, insanların neden 'hayır' demesi gerektiğini anlaması, 'evet' diyen vatandaşlarımızın ise bu sistem değişikliğinin ne gibi olumsuzluklar getireceğini bilmesidir." dedi.

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