POLİTİKA:
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CHP’li vekil sert çıktı!

TBMM’de önceki gün başlayan ve tartışmalar arasında devam eden Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında söz alan CHP Kocaeli Milletvekili avukat Fatma Kaplan Hürriyet, bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP'li vekil sert çıktı!

11 Ocak 2017 Çarşamba 11:04

SERT SÖZLER KULLANDI

Hürriyet yaptığı konuşmada, “Rejim değişikliğini içeren bölünme anayasasının görüşmeleri artık başlıyor. Hiçbir menfaat milletin haklarından daha kutsal olamaz ve milletin menfaatleri doğrultusunda söylüyorum ki: Bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin batış belgesidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünme belgesidir. Ülke yangın yeriyken, insanlar ekmek derdindeyken, kişisel menfaatlerle bu bölünme anayasasını getirenler bilmelidir ki bu toprağın üstünde yaşayanlar kadar altında yaşayanlar da sizden hesap soracaktır” ifadelerini kullandı.

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