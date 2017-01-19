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Darıca Referanduma Hazır!

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı, Daraltılmış Danışma Meclisi’nde buluştu.

Darıca Referanduma Hazır!

19 Ocak 2017 Perşembe 10:49

AK Parti Darıca, 45. Danışma Meclisi toplantısını Salı akşamı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık başkanlığında İl başkan yardımcısı Ahmet Berberoğlu, il yöneticisi İdris Demir, Belediye Başkan Şükrü Karabacak, ilçe yönetimi, Meclis üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Mahalle Başkanları ile gerçekleştirildi. Danışma toplantısının en önemli gündem maddesi Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi olurken, Darıca Teşkilatı Referanduma hazır olduklarının mesajını verdiler.



Mustafa Ulaş GECAL

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