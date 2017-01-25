Darıca’dan Yüzde 70 'Evet'!

Adnan Menderes Kültür Merkezinde yapılan danışma toplantısında salon tamamen dolarken, Darıca Teşkilatları referanduma hazır olduklarının mesajını verdiler. Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, açılış konuşmasında Darıca teşkilatları olarak her zaman seçim varmış gibi çalıştıklarını ifade ederek, “Biz Referandum sürecinde yapacağımız çalışmalarımız ile Darıca’dan en az yüzde 70 ‘evet’ oyu bekliyoruz. Bu halk her zaman doğru karar verdi. İnanıyorum ki referandumda da halkımız en doğru kararı verecektir. Ülkemizi güzel günlere halkımızdan aldığımız güçle götüreceğiz.” diyerek teşkilatın referanduma hazır olduğunu ifade etti.



DARICA EN YÜKSEK KATKIYI VERECEK