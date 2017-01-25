Darıca’dan Yüzde 70 'Evet'!

DARICA EN YÜKSEK KATKIYI VERECEK
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise Referandumda Darıca olarak en iyi şekilde çalışacaklarını belirterek, “Yaklaşan referandum sürecinde halkımızın karşısına çıkıp çalışmalarımızı anlatacağız ve yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi için hep birlikte destek isteyeceğiz. İnanıyorum ki Darıca’dan yüzde yetmişler seviyesinde bir oranla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanı olarak seçilmesine katkı ve destek vereceğiz. Darıca ailesi olarak seçimlere hazırız.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından oluşturulan divanda seçimlerle ilgili teşkilat üyelerinin soruları eşliğinde bir çalışma gerçekleştirildi.”dedi.
Mustafa Ulaş GECAL