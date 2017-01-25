POLİTİKA:
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Darıca’dan Yüzde 70 'Evet'!

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın mahalle danışma toplantıları Bağlarbaşı ile devam etti.

Darıca'dan Yüzde 70 'Evet'!

25 Ocak 2017 Çarşamba 10:50

Adnan Menderes Kültür Merkezinde yapılan danışma toplantısında salon tamamen dolarken, Darıca Teşkilatları referanduma hazır olduklarının mesajını verdiler. Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, açılış konuşmasında Darıca teşkilatları olarak her zaman seçim varmış gibi çalıştıklarını ifade ederek,  “Biz Referandum sürecinde yapacağımız çalışmalarımız ile Darıca’dan en az yüzde 70 ‘evet’ oyu bekliyoruz. Bu halk her zaman doğru karar verdi. İnanıyorum ki referandumda da halkımız en doğru kararı verecektir. Ülkemizi güzel günlere halkımızdan aldığımız güçle götüreceğiz.” diyerek teşkilatın referanduma hazır olduğunu ifade etti.

DARICA EN YÜKSEK KATKIYI VERECEK

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise Referandumda Darıca olarak en iyi şekilde çalışacaklarını belirterek,  “Yaklaşan referandum sürecinde halkımızın karşısına çıkıp çalışmalarımızı anlatacağız ve yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi için hep birlikte destek isteyeceğiz. İnanıyorum ki Darıca’dan yüzde yetmişler seviyesinde bir oranla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanı olarak seçilmesine katkı ve destek vereceğiz. Darıca ailesi olarak seçimlere hazırız.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından oluşturulan divanda seçimlerle ilgili teşkilat üyelerinin soruları eşliğinde bir çalışma gerçekleştirildi.”dedi.



Mustafa Ulaş GECAL

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