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Fatih Talebe Yurdu’nda başarı ödüllendirildi.!

Gebze’de eğitim veren Özel Fatih Talebe Yurdu, başarılı bir dönemi daha geride bıraktı.

Fatih Talebe Yurdu'nda başarı ödüllendirildi.!

21 Ocak 2017 Cumartesi 11:18

Her yıl Gebze’de okul birincileri dahil olmak üzere başarılı öğrenciler yetiştiren, örnek bir kurum olan Fatih Talebe Yurdu, 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminin ilk dönemine de damga vurdu. Karnelerin dağıtılmasının ardından Özel Fatih Talebe Yurdu’nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Birinci dönem sonunda 10 Okul birincisi çıkarak, 123 Takdirname ve 98 Teşekkür Belgesi alan öğrencilerin ödül programına katılım yoğun oldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt’da programa katıldı. Ayrıntılar Pazartesi günü gazetemizde.

Ömür KAVRAN

 

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