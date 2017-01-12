Fire olmayacak!

Türkiye’nin gözü kulağı Ankara’da devam eden Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa değişikliği görüşmelerinde. Süreçle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, teklifin bütün maddelerini firesiz kabul edileceğini belirterek, “Referandum sandığını milletimizin önüne getireceğiz.”dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, TBMM’de devam eden Yeni Anayasa görüşmeleri ve Bilişim vadisiyle alakalı gazetemize açıklamalarda bulundu. Dün gece itibariyle İlk 2 Maddesi kabul edilen Anayasa görüşmelerinin beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini ifade eden Yaman, bütün maddelerin kabul edileceğine inandıklarını söyledi. yaman, “Görüşmeler tamamlandıktan sonra sandığı milletimizin önüne getireceğiz. Bütün maddelin görüşüp kabule dilmesi 2 Ocak’a kadar sürecektir.”dedi. Muhalefetin oy kullanırken takındığı tavır ve sürekli telefonlarla kayıt alma çabalarının kendilerine baskı yaşatmadığını ifade eden Yaman, Muhalefete eleştirilerde bulunarak, “Muhalefetin seviyesi yok. CHP bugüne kadar bu ülkeye ne verdi ki? Keşke daha iyi bir tavır takınsalardı. ”dedi.

MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN

Görüşme sırasında fire beklemediklerini dile getiren Yaman, “Biz bu yola çıkarken inanarak geldik bu sürece. Bütün milletvekillerimiz bu konuda düşünceleri aynıydı. MHP’de bazı isimler evet oyu vermeyeceklerini söylemişlerdi zaten. Onların dışında da MHP’de de fire yok.”dedi. Yoğun bir süreci yaşadıklarını, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Yaman, bu tempoya da alıştıklarını ifade ederek, “Milletimizin geleceği için biz uykusuz kalıp gece geç saatlere kadar çalışmaya razıyız.”dedi.

BİLİŞİM VADİSİ TÜRKİYE’NİN PROJESİ

Son olarak Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu’nda Kocaeli’ni temsil eden kişi sayısının 1’e düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan yaman, bu durumun Kocaeli’yi ekilemeyeceğini belirti. Bilişim Vadisi’nin Türkiye’ye mal olduğunu yineleyen Yaman, “Bu Ulusal bir Projedir. Olumsuz hiçbir durumu olmadı. Kurulma aşamasında Kocaeli’den isimlerin olması, daha sonra Türkiye çapında görevlendirme olması doğrudur. Sadece Kocaeli’nin değil, bütün Türkiye’nin projesidir. Bizim amacımız üzüm yemektir.”diye konuştu.

Ömür KAVRAN