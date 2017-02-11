Karaosmanoğlu ve Bozdağ'dan Samimi Görüntüler

Başkan Karaosmanoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi Bakan Bozdağ ve Vali Münir Karaloğlu ile hasbihal etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek hasbihal etti. Antalya merkezde kılınan Cuma namazı sonrası Kocaeli heyetinin onuruna yemek veren Vali Karaloğlu, belediye başkanlarıyla yakından ilgilendi.







SAMİMİ VE SICAK BİR ŞEKİLDE HASBİHAL ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’de ki AK Parti’li Belediye Başkanlarına “Gençlik” çalışmalarının önemi konusunda sunumundan önce Antalya merkezde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la buluştu. Samimi bir şekilde karşılaşan Bozdağ ve Karaosmanoğlu, bir süre ayakta sohbet ettiler. Bakan Bozdağ, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti Başkan Karaosmanoğlu’na ifade etti. Vali Münir Karaloğlu ile de hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, Antalya’nın merkez caddeleri gezerek vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmediler.













KARALOĞLU, KOCAELİ HEYETİ ONURUNA YEMEK VERDi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kocaeli heyetinin onuruna verdiği yemek sonrası Belediye Başkanları ile tek tek sohbet etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile de özlem gideren Karaloğlu, ilçe belediye başkanlarından bölgelerinde ki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası ilçe belediye başkanları Ali Haydar Bulut, İsmail Yıldırım, Hüseyin Ayaz, Ünal Köken, Mehmet Ellibeş, Şevki Demirci, İsmail Baran, Adnan Köşker, Şükrü Karabacak, Hüseyin Üzülmez ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Başkan Danışmanı Ömer Polat’la birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kocaeli’de ki hemşehrilerine selam göndermeyi de ihmal etmedi.



