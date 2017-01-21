Kışla artık Darıcalı’nın!

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak bombayı patlattı. Dev müjdeyi Darıcalılara verdi. Önceki gün Ankara’da yapılan İlçe Koordinasyon toplantılarına katılan Belediye başkanı Şükrü Karabacak eli dolu döndü. Uzun süredir merak konusu olan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası'nın akıbeti netlik kazandı. Darıcalıları yakından ilgilendiren konuyla ilgili Darıca Belediye Başkanı gazetemize açıklama yaparak vatandaşlara müjdeyi verdi. Askeri Kışla artık darıca Belediyesi’nin malı.



ASKERİ KIŞLAYI DARICA BELEDİYESİ ALDI



Milli Savunma Bakanı Fikri IşıK’ın başkanlığında yapılan İlçe Koordinasyon toplantısına katılan Karabacak, yıllardır mücadelesini verdiği Askeri Kışla arazisiyle ilgili istediğini alarak geri döndü. Kışla’yı TOKİ’den kurtartıp Darıca halkının kullanımına kazandıran ve Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Uzun süredir üstünde çalışmalar yapıyorduk. Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası Darıca Belediyesi'nin olacak. Burada kesinlikle bina yapmayacağız. Halkın kullanımına açıklacak" dedi. Samet KAHRAMAN

Ankara’da yapılan Kocaeli koordinasyon toplantısına katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak bomba gibi haberle döndü. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan karabacak, Askeri Kışla’nın darıca Belediyesi’ne geçtiğini açıkladı.