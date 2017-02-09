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Köşker’e Kütahya’dan Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Kütahya’dan konuk başkan ziyarete geldi.

Köşker'e Kütahya'dan Ziyaret

09 Şubat 2017 Perşembe 16:44

Kütahya’nın Emet İlçe Belediye Başkanı Mustafa Koca ve oda başkanlarından oluşan bir heyet Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti. Konuklarını başkanlık toplantı salonunda ağırlayan Başkan Köşker; Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve beraberindeki heyete, belediye faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gebze’de yaşayan Kütahyalılara hemşerilerinin selamlarını getirdiğini dile getiren konuk başkan Mustafa Koca, misafirperverliklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker’e teşekkür etti. Ziyaret, iki başkanın plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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