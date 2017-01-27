SKM Başkanları Toplandı!



“TÜM ARGÜMANLARI KULLANACAĞIZ”



7 Haziran’da 1 Kasım’da ne yaptıysak hepsini bir bir yapacağız diyen Uzunoğlu, “Ses düzenli araçlarımızda, eğitimlerimizden, STK ziyaretlerinden tutun da televizyon reklamlarına kadar aşırıya kaçmadan tüm argümanları kullanacağız. Biz çok büyük bir teşkilatız. Yaklaşık 50 bine yakın sisteme kayıtlı kardeşimiz var. Dikkatle genel başkandan start haberini bekliyoruz. Hedeflerimizi, stratejilerimizi basınla paylaşacağız. Süreç içerisinde detaylı bilgi verilecektir. Renkli heyecanlı bir dönem yaşanacak” ifadelerini kullandı.



“CHP UZLAŞMADAN UZAK”



Mehmet Uzunoğlu sözlerini, “Anayasa değişikliği MHP’nin desteği ile bugünlere geldi. Muhakkak MHP’de

güçlü bir kampanya yapacaktır. Çalışmalar partilerin kendi içlerinde geçecektir. Gönül isterdi ki CHP’nin de destek vermesiydi. Ama CHP’nin tavrı uzlaşmadan uzak, milletin değerlerinden uzak, kısır bir siyaset. Bu değişimi bile kendi içlerinde değerlendirmeyerek karşısında duruyorlar. Bu referandumda da millet nezdinde söylemleri bir karşılık bulmayacak. Kocaeli özelinde AK Parti teşkilatları seçim süreçlerinde başarılıdır. Tekrar teşkilatlarımız üzerine düşeni yapacaktır” şeklinde sürdürdü.



SKM BAŞKANLARI



SKM İl Başkanı Mehmet Uzunoğlu, SKM Başkan Yardımcısı, Mustafa Kocaman, program sorumlusu Orhan Faruk Barış, tanıtım medya ve izleme sorumlusu Ahmet Berberoğlu, Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu Abdullah Eryarsoy, Mali sorumlu İshak Yıldırım, STK sorumlusu Emel Ceylan Balcıoğlu, Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu Yusuf Akın, Ulaşım ve araç koordinasyon sorumlusu Adnan Turan, Malzeme dağıtım ve koordinasyon sorumlusu Recep Demir, Kadın Kolları SKM Başkanı Elif Aydın, Gençlik Kolları SKM Başkanı Aykut Çağlayan, Fahri Uslu (Başiskele) İsmail Ballı (Çayırova), Ufuk Acay (Darıca), Selçuk Çakıroğlu (Derince), Fazıl Korkmaz (Dilovası), Nuri Kaya( Gebze), Sami Cansu(Gölcük), Erdoğan Şentürk (İzmit), Ruhi Yaşar Sezgin (Kandıra), Mecit Erdoğan (Karamürsel), Niyazi Aydın (Kartepe), Şaban Aydın (Körfez)

SKM Başkanları tanışma toplantısında konuşan AK Parti İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, “ Yeni bir sürece hazırlanıyoruz. Genç Cumhuriyetimiz siyasi serüvenin de birçok kazanım elde etti. Yeni bir kazanıma daha hep beraber hazırlanıyoruz. Bu kazanımlar büyük azimlerle elde edildi. Aziz milletimizin gözü önünde yapılan bu çalışmaların sonucundan sonra belirlenen tarihte bu büyük değişiklik son sözün sahibi milletin önüne gelecektir. Biz 7 Haziranda, 1 Kasım’da olduğu gibi tüm teşkilatlarımızla başarıyla süreci yürüteceğiz. Kocaeli teşkilatları kurulduğu günden bu yana uyum içerisinde çalışan, disiplinli bir teşkilattır. Toplumun tüm kesimlerine ulaşarak onların bu büyük değişimi desteklemelerini sağlamak amacımızdır. İnancımız bu konuda tamdır, milletimize güveniyoruz. Son söz milletindir” dedi.