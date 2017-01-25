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Tarhan Çalışmalara Başladı!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, referandum da “Hayır” kampanyasını başlattı.

Tarhan Çalışmalara Başladı!

25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58

 Tarhan önceki gün Darıca’da temaslarda bulundu. ilçede vatandaşlarla bir araya gelip kamuoyunun nabzını tutan Tarhan, hayır oyu kullanılması için çalışmalar yaptı. Darıcalılar Derneği’nde yaptığı konuşma da Yeni sistemin kabul edilmesi halinde tek adam rejimi olacağını ifade eden Tarhan, “Tek adam rejimine neden Hayır diyoruz. Bu anayasanın millet için değil, tek bir adamın çıkarları için hazırlandığını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Ziyaretimize göstermiş oldukları ilgi ve samimi sohbetleri ile Darıcalılar Derneği Başkanımız Aydın Özdinçer ve Darıcalı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.”diye konuştu.
 

Ömür KAVRAN

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