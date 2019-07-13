Tarhan, kamu arazilerini sordu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması talebiyle yazılı soru önergesi veren Tarhan, “Kamu arazilerinin satışından milyonlarca lira gelir elde ediliyor, hangi yatırımlar yapılmış bakanlık açıklasın” dedi.



CHP'li Tahsin Tarhan, “Kocaeli’nde senelerdir devam eden, isyan ettiğimiz bir durum söz konusu. Kocaeli bütçeye en çok desteği veren il olmasına rağmen hak ettiği desteği alamıyor. Üzerine Milyonlarca liralık kamu arazileri de satışa çıkarılıyor. Ekstra gelirler elde ediliyor. Kamu arazisiyle, emekçisiyle, işvereniyle, sanayisiyle ülkeye bu kadar katkı sağlayan Kocaeli’nde ne yazık ki yatırım yok. Biz eğer Kocaeli’nde bir kamu arazisi satılacaksa ya da kiralanacaksa elde edilen gelirle yine Kocaeli’ye yatırım yapılsın". dedi.



"TARIM VE ORMAN ARAZİSİ BIRAKMADILAR"

Tahsin Tarhan açıklamalarının devamında, “Kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum ancak Kocaeli’de tarım arazisi ve orman arazisi bırakmadılar. Kandıra’nın köylerine bakın tarım arazileri yok pahasına satılıyor. Çiftçi ürettiğini karşılayamadığı için ses çıkartamıyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile orman arazilerini yok ettiler. Tahribatı yıllarca düzelmeyecek bir habitat oluşturdular. Bir kentin sosyo dinamik ve coğrafi yapısıyla bu kadar oynanmasını kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

