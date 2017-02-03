Toltar’a Manisa’dan Misafir

Toltar’a Manisa’dan MisafirDilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Manisa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’u makamında ağırladı. 03 Şubat 2017 Cuma 12:06 Başkan Toltar’ın misafiri olan Manisa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, çalışmaları hakkında Başkan Toltar’a bilgiler verirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Başkan Toltar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selçuk’a başarılar dilerken, Başkan Selçuk ise Toltar’ı Manisa Demirci’de ağırlamak istediklerini belirtti. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş