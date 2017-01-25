Uğur Mumcu Unutulmadı!

Uğur Mumcu’nun bir araştırmacı gazeteci olmanın ötesinde Türkiye’nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin 'Kalpaksız Kuvayi Milliye' neferi olduğunu belirten Kaya, şunları ifade etti: "Uğur Mumcu'nun korkusuz ve onurlu kalemi ile verdiği tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesi, bugün artan baskılara rağmen, korkusuz gazetecilerin kalemlerinde, Cumhuriyet gençlerinin aydınlanma mücadelesinde aynı kararlılıkla devam etmektedir.





TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE



Bugün karanlığın, aydınlığa karşı tek yöntemi olan baskı, zulüm ve ötesinde yok etme anlayışı tüm hain yöntemleri ile sürmektedir. Demokrasi ve düşünce özgürlüğü bu coğrafyada yaşayan insanlara birlikte yaşamanın temeli olarak, ekmek, su gibi gereklidir. Düşünce özgürlüğünün Mumcularını susturmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkede ekmek ve su gibi ‘Barış’ ve ‘Demokrasi’ için akıl ve bilim öncülüğünde mücadele eden Kalpaksız Kuvai Milliyeciler olmaya devam edecektir. Biz cumhuriyet halk partililer olarak onun ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealinden asla vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.”



Selçuk Esmer GECAL