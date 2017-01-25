Uğur Mumcu Unutulmadı!

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Bugün karanlığın, aydınlığa karşı tek yöntemi olan baskı, zulüm ve ötesinde yok etme anlayışı tüm hain yöntemleri ile sürmektedir. Demokrasi ve düşünce özgürlüğü bu coğrafyada yaşayan insanlara birlikte yaşamanın temeli olarak, ekmek, su gibi gereklidir. Düşünce özgürlüğünün Mumcularını susturmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkede ekmek ve su gibi ‘Barış’ ve ‘Demokrasi’ için akıl ve bilim öncülüğünde mücadele eden Kalpaksız Kuvai Milliyeciler olmaya devam edecektir. Biz cumhuriyet halk partililer olarak onun ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealinden asla vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.”
Selçuk Esmer GECAL