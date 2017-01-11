Ünlü, kan bağışına destek verdi!

KAN VERMEK DE VATANDAŞLIK GÖREVİDİR

Kızılay İzmit Şube’sinde kan veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti. Kan bağışında bulunduğu sırada açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’deki tüm vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyasına destek vermelerini istiyoruz. Bizler de örnek olmak adına kan bağışında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak nasıl vergimizi bir vatandaşlık görevi olarak veriyorsak. Kan vermek de böyle bir vatandaşlık görevidir. Devletin ve Kızılay’ın kan bağışı anlamında stoklarımızda sıkıntımız var dediğinde biz görevimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ülkücü camiaya sesleniyorum diyen Ünlü sözlerini, “ Herkes Türkiye Cumhuriyeti ve Kızılay’ın çağrısına kulak versin. Kan bağışında bulunsun. MHP devlete kan verdi” ifadeleriyle sonlandırdı.