Yeşilay Kocaeli şube başkanlığı yeniden yapılanıyor. Çok önemli çalışmalar gerçekleştiren kuruluşundan bugüne büyük hizmetler yapan Yeşilay Kocaeli temsilcisi Salih IŞIK Yeşilay çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Gazetemizi Ziyaret Etti

İktav araştırma merkezinde inceleme yaptı.

Yeşilay Kocaeli şube başkanlığı yeniden yapılanıyor. Çok önemli çalışmalar gerçekleştiren kuruluşundan bugüne büyük hizmetler yapan Yeşilay Kocaeli temsilcisi Salih IŞIK Yeşilay çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Her yıl 1 7 Mart tarihlerinin Yeşilay haftası olduğundan bahsetti.’’ Yeşilay olarak gençlerimize sahip çıkıyoruz bağımlılıklardan kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çaba sarf ediyoruz önümüzdeki günlerde bu konuda önemli çalışmalar yapacağız. Yeşilay’a herkesin sahip çıkıp destek olmasını bekliyoruz.’’ Dedi.







İKTAV Kütüphanesine Ziyaret

Yeşilay Kocaeli başkanı Salih IŞIK ilim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek kütüphane hakkında bilgi aldı kütüphanemize Yeşilay kitaplarından hediye etti. Kütüphanenin çok önemi bir kültür olduğuna dikkat çekerek tarih ve kültür araştırmacıları mutlaka bu kütüphaneden yararlansınlar bu kütüphaneyi herkese tavsiye ediyoruz dedi.









Devri Alem TV’ye Özel Açıklama

Yeşilay Kocaeli başkanı Salih IŞIK Devri Alem belgesel programına da özel açıklama yaptı.

Devri Alem TV ye bilgi veren Salih ışık arkadaşımız Volkan PEKDEMİR ’in sorularını cevaplandırdı. Salih IŞIK Yeşilay‘ın çalışmaları nasıl kurulduğu gibi bilgileri Volkan PEKDEMİR ‘le paylaştı.



Yeşilay‘ın 100 Yıllık Tarihi

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

"Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "kamuya yararlı dernek statüsü" verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.





Yeşilay ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/user/1920yesilay

https://www.yesilay.org.tr/tr/yesilay-yayinlari

https://www.yesilay.org.tr/tr/cocuk-dergileri

https://www.yesilay.org.tr/tr/yesilay-dergisi

http://bagimlilik.org.tr/

http://obm.org.tr/

http://birakabilirsin.org/

http://yedam.org.tr/

https://yesilay.org.tr/tr/

http://tbm.org.tr/