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1 yılda 6 bin 300 kişiye kanser taraması

“Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlattığı kanser taramaları faaliyetlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1yılda 6 bin 300 kişi tarandı.

1 yılda 6 bin 300 kişiye kanser taraması

02 Ocak 2020 Perşembe 14:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli’nde “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlattığı kanser taramaları faaliyetleri 2019 yılında da devam etti. 1 yılda 6 bin 300 kişi tarandı.

 

12 İLÇE TARANACAK
Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sağlık karavanı, Kocaeli’de vatandaşlarla buluşuyor. Kocaeli’de tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara Rahim Ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor.

 

6 BİN 300 KİŞİYE TARAMA, 10 BİN 585 KİŞİYE EĞİTİM
Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanı 2019 yılında toplamda 2050 HPV (Rahim ağzı kanseri), 4250 GGK (Gaitada Gizli Kan Testi) taraması gerçekleştirdi. Ayrıca 10 bin 585 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verildi.

 

DUYURULAR SOSYAL MEDYADAN
Sağlık karavanın ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının “https://www.facebook.com/kbbsaglikvesosyalhizmetler ve twitter.com/kbb_sosyal isimli sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Ayrıca vatandaşlar yine 153 numaralı çağrı merkezinden sağlık karavanının ne zaman, nerede olacağı bilgisini alabiliyor.

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