249 Adet İdari Para Cezası

BASIN DUYURUSU
Yapılan denetimlerde;
- Karantina ihlali yapan 11 şahsa,
- Maske takma kuralına uymadığı için 229 şahsa ve 1 iş yerine,
- Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1 iş yerine,
- Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 iş yerine olmak üzere toplam 249 adet idari para
cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ