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249 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 01.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1467 iş yeri denetlenmiş olup 20121 şahıs sorgulanmıştır.

249 Adet İdari Para Cezası

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:45

 

 BASIN DUYURUSU                         

  Yapılan denetimlerde;

  •   Karantina ihlali yapan 11 şahsa,
  •   Maske takma kuralına uymadığı için 229 şahsa ve 1 iş yerine,
  •   Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1 iş yerine,
  •   Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 iş yerine olmak üzere toplam 249 adet idari para

cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalanmıştır.

       Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

 

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

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