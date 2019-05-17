SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Anjiyo Ünitesi Hizmete girdi

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, kurulumu yeni tamamlanan ve son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitesinde, ilk periferik arter ameliyatını gerçekleştirdi.

Anjiyo Ünitesi Hizmete girdi

17 Mayıs 2019 Cuma 09:38

banner419
Sağ bacak ana damar tıkanması tanısı olan hastaya, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Enç ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Keser tarafından, yeni kurulan ve son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitesinde directionel aterektomi yöntemi uygulanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Damar içerisindeki tıkanıklık açılarak hasta aynı gün içinde şifa ile taburcu edildi. ‘’BAŞKA ÖZELLİKLİ BİRİMLER DE AÇILACAK’’ Anjiyo ünitesi gibi başka özellikli birimlerin de yakın zamanda bölge halkının hizmetine açılacağını dile getiren Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant, “Kurulumu tamamlanan anjiyo ünitemizde ilk cerrahi operasyonumuzu gerçekleştirdik. Bu tür özellikli birimleri hastanemiz bünyesinde açarak il içine ve il dışına yapılan sevklerin azalacağını, bölge halkımızın ihtiyaçlarının karşılanacağını düşünüyorum. Bu ünitenin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese ve ameliyatı gerçekleştiren bütün ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeFatih Devlet HastanesiAnjiyoHaber
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor
Kronik Hastalar Nasıl Oruç Tutabilir? Kronik Hastalar Nasıl Oruç Tutabilir?
Güneş Gözlüğü Kullanımına Özen Gösterin Güneş Gözlüğü Kullanımına Özen Gösterin
Gebelikte Saç Boyatmak Gebelikte Saç Boyatmak
Yüksek İrtifa Sporları İçin Öneriler Yüksek İrtifa Sporları İçin Öneriler
Yılın Hemşiresi Gebze'den Yılın Hemşiresi Gebze'den
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor
Her yıl 9 milyon kişi hipertansiyona bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Haberi Oku