Anjiyo Ünitesi Hizmete girdi

Sağ bacak ana damar tıkanması tanısı olan hastaya, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Enç ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Keser tarafından, yeni kurulan ve son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitesinde directionel aterektomi yöntemi uygulanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Damar içerisindeki tıkanıklık açılarak hasta aynı gün içinde şifa ile taburcu edildi. ‘’BAŞKA ÖZELLİKLİ BİRİMLER DE AÇILACAK’’ Anjiyo ünitesi gibi başka özellikli birimlerin de yakın zamanda bölge halkının hizmetine açılacağını dile getiren Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant, “Kurulumu tamamlanan anjiyo ünitemizde ilk cerrahi operasyonumuzu gerçekleştirdik. Bu tür özellikli birimleri hastanemiz bünyesinde açarak il içine ve il dışına yapılan sevklerin azalacağını, bölge halkımızın ihtiyaçlarının karşılanacağını düşünüyorum. Bu ünitenin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese ve ameliyatı gerçekleştiren bütün ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.