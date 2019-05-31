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Bayramda Aşırı Yemek Mideye Zararlı

Bayramda aşırı yemek reflü ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Bayramda Aşırı Yemek Mideye Zararlı

31 Mayıs 2019 Cuma 12:00

Bir aylık oruç tutma sürecinden sonra sevdiklerimizle buluşup güzel yemeklerin yeneceği Ramazan Bayramı kapıda. Bayramda geleneksel olarak yapılan ziyaretler sırasında lezzetli ikramların bolca yendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Aniden aşırı beslenmeye geçiş ile birlikte vücutta istenmeyen rahatsızlıklar meydana gelebilir. Reflü, karın ağrısı, kabızlık, ishal gibi mide ve bağırsaklarınızda sindirim güçlüğü yaşanabilir. Ayrıca fazla kalori alımı da kilo artışına sebep olabilir” açıklamasında bulundu.

Oruç tutulan dönemde uzun açlık yaşandığı için genellikle spor yapanların spor yapmayı bıraktığının, gün içinde daha hareketli olanların yavaşladığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu nedenle de metabolizmalarımız yavaşladı. Dolayısıyla yaklaşan bayram günlerinde bol miktarda sunulan ikramlara ve yeme sıklığına dikkat edilmeli” dedi.

İkramları sunarken ısrarcı olmayın

Misafir ağırlayacaklara öncelikle ikramların sunulurken ısrarcı olunmaması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bayramı sağlıklı geçirmek için şu önerilerde bulundu:

*Tatlıları sütlü tatlılar, dondurma, meyve salatası olarak hazırlayın

*Yemekleri kızartma değil fırın veya tencere yemekleri olarak tüketin 

*Unlu yiyeceklerden ziyade salata çeşitlerini arttırın

*İçecekleri az şekerli limonata, komposto, ayran olarak için

*Misafir olarak katılacağınız bir ortamda ağır yağlı ve şekerli bir menü ile karşı karşıya kaldıysanız porsiyonlarınızı küçük tutun

*Su tüketiminizi arttırın

*Çay kahve tüketimi bayramlarda hayli fazla olabiliyor. Günde açık ve şekersiz olacak şekilde 6 çay bardağını geçmeyin. Kahveyi ise 3 fincan ile sınırlayın.

*Günün sonunda sindirimi rahatlatmak için papatya ve melisa çayını karıştırarak 1-2 fincan tüketebilirsiniz.

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