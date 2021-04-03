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SAĞLIK:
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“ Biontech Aşıları Hazır“

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve ilimize transferi sağlanan "Biontech Aşıları" uygulanmaya başladı.

' Biontech Aşıları Hazır'

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:42

Aşılar, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimi tarafından soğuk zincire uygun olarak depolandı. Sırası gelen vatandaşlara uygulanacak "Biontech aşıları" görevli sağlık personelleri tarafından aşı uygulaması yapılacak hastanelere uygun şartlar altında sevk edilerek teslim edildi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan KADIOĞLU Kocaeli Bölgesi’nde uygulamaya başlanan Biontech Aşısı hakkında açıklamada bulundu.
KADIOĞLU ; “Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere 3 sağlık kuruluşumuz belirlendi. Sadece 3 hastanemizde Biontech aşılarını vatandaşlarımız yaptırabilirler. ”dedi.
KADIOĞLU konuşmasının devamında ise ;” Bu aşının diğer aşılardan farklı bir aşı olması sebebi ile aşılara uygulanacak soğuk zincir uygulamasının  farklı olduğu için belirli hastanelerde yapılacaktır. Randevu almak isteyen bölgemizdeki vatandaşlarımız Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nden randevularını oluşturup aşılarını yaptırabilirler. “dedi.



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